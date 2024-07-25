الأمانة تطرح عطاء الحزمة الأولى لمشروع عمّان مدينة ذكية

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن طرح عطاء DBOT لتصميم بناء وتشغيل ونقل لمشروع عمّان مدينة ذكية الحزمة الأولى، والذي يهدف الى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودمج التكنولوجيا المتطورة في تنفيذ المشروع.ويشمل المشروع أربع حزم متميزة من المشاريع، مع تركيز الحزمة الافتتاحية على أربعة مشاريع محورية تحت عنوان التنقل الذكي.

وتشمل المرحلة الاولى من الحزمة الاولى طلب تقديم العروض الفنية للعطاء رقم 37/1/2024.

وتدعو الأمانة المناقصين المحليين والدوليين المهتمين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة العطاءات والمشتريات www.gamtenders.gov.jo ، والذي يبين وصف كامل للعملية الشرائية والمتطلبات الفنية والمالية والمؤهلات المطلوبة للمناقصين الراغبين بالمشاركة؛ وكذلك آلية الحصول على وثيقة العطاء وتاريخ الايداع للعروض ومدة الاستفسارات وكافة التفاصيل.

ويأتي المشروع ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات للمدينة وساكنيها بحيث تكون جاذبة للإستثمار إضافة الى تخفيف الإزدحامات المرورية والانبعاثات