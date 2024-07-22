الصفدي: استهداف الاحتلال لقافلة الأونروا جريمة حرب

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية على قافلة تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى مدينة غزة، جريمة حرب.

وأضاف الصفدي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه يجب حماية الأونروا وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى والعاملين فيها من قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب.

وأوضح وزير الخارجية، أن غزة لم تصبح مقبرة للأطفال فحسب، وإنما أصبحت مقبرة للقانون الدولي، ووصمة عار على جبين النظام الدولي برمته.