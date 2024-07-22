الفراية ينعى مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموش

وطنا اليوم:نعى وزير الداخلية مازن الفراية، مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموش الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الأحد بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشميَّة.

وأعرب الفراية عن أصدق التَّعازي والمواساة برحيل الفقيد، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.