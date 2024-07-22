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الدولار يتراجع مع انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأميركية

22 يوليو 2024
الدولار يتراجع مع انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأميركية

وطنا اليوم:تراجع الدولار اليوم الاثنين في رد الفعل الأولي على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب من حملة إعادة انتخابه ليمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر يخوض السباق أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
واستقر اليوان الصيني إلى حد كبير بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر فائدة رئيسي.
وانخفض الدولار 0.08 بالمئة إلى 157.38 ين في المعاملات الآسيوية المبكرة، في حين صعد اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0895 دولار.
وأعلن بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة أمس الأحد ودعم نائبته كاملا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات الخامس من نوفمبر.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2931 دولار.
وزاد الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.6691 دولار.
واستقر الدولار عند 7.2881 يوان في المعاملات الخارجية


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