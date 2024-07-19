الفنانة فيوليتا اليوسف صاحبة مشروع “يلا نحلم” على المسرح الشمالي لـ”جرش”

وطنا اليوم_تشارك الفنانة الأردنيّة فيوليتا اليوسف في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الثامنة والثلاثين لهذا العام، حيث تحمل إبداعها الذي رافقها منذ نعومة أضفارها كفنانة موهوبة، دعمت الموهبة والألق اللافت بالدراسة المتخصصة للموسيقى والإبداع الذي تقدّمه على المسرح الشمالي للمهرجان يوم الثلاثاء 30/7/2024.

والفنانة فيوليتا التي أبدعت في الغناء بـ 15 أغنية عالميّة، وغنّت للأردن وفلسطين، هي فنانة ناجحة في مشروعها الغنائي والموسيقي الأكاديمي، فضلًا عن كونها فنانة نشأت في عائلة آمنت بموهبتها فشجعتها بروح المحبة والعطاء، ولذلك كان حضورها يشبه تمامًا صوتها الأردنيّ الواثق الذي تصدح به في هذه الدورة الراقية والمميزة من دورات المهرجان.

درست الفنانة فيوليتا، المولودة عام 1992، في المدرسة الموسيقية لمدة 7 أعوام في موسكو تخصص بيانو وغيتار وغناء، ثم حصلت على شهادات (ABRSM) وتخرجت بتخصص الإخراج والتمثيل والغناء من أعرق الجامعات العالمية على مستوى الفنون، جامعة (GITIS) في عام 2013، وأنهت دراسة الماجستير من الجامعة الأردنية عام 2019 بتخصص الفنون الموسيقية قسم التأليف، بتقدير امتياز.

كان لديها شغف لافت منذ طفولتها بالغناء والعزف منذ خمس سنوات، وتم تطوير وصقل مواهبها الفنية من خلال العائلة، إلى أن انتهى بها المطاف للتخصص بالغناء والعزف من خلال الدراسة الأكاديمية، علما أنها حصلت في الثانوية العامة على معدل 95 / تخصص علمي، ولكنها آثرت اختيار ما يتناسب مع طموحها ومواهبها، إلى أن وصلت للغناء ب 15 لغة عالمية وتعمل حاليًّا كمدرسة للموسيقى.

حصلت الفنانة فيوليتا على منحة ضمن مشروع الموهبة في خدمة المجتمع في دورته الخامسة عن مشروع أغنية (يلا نحلم)، كما حصلت على الجائزة الأولى في تأليف القصيد السيمفوني (الكرامة) والذي نظمته إذاعة القوات المسلحة -مديرية التوجيه المعنوي- بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عام 2018.

مثلت الأردن بمجموعة من المهرجانات والاحتفالات الدولية والمحلية من أهمها: مهرجان (ENTIN) للموسيقى في روسيا عام 2009، وحصلت فيه على جائزة التأليف، كما شاركت في الأيام الثقافية الأردنية في أوكرانيا عام 2011، وشاركت في مهرجان جرش عام 2013، ومهرجان الأغنية الوطنية لوزارة الثقافة في عام 2013.

وشاركت أيضًا كمغنية في احتفالات البوليفارد العبدلي عامي 2015 و 2016، ومثلت الأردن ضمن ورشة عمل موسيقى POP في دولة الصين، كما قدمت أغنية مع الأوركسترا الصينية عام 2018.

شاركت فيوليتا كمغنية وعازفة في حفل افتتاح صالون الدستور الثقافي عام 2018، وفي سوق ديزان عام 2018 و 2019 المنظم من قبل شركة زين.

وشاركت كذلك كمغنية في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2017، وفي مجموعة من الاحتفالات الدبلوماسية بالسفارات العربية والأجنبية داخل الأردن، وأجرت العديد من اللقاءات التلفزيونية والإذاعية.

تطمح الفنانة فيوليتا اليوسف لأن تكون سفيرة فنية للأردن بمختلف أنحاء العالم، من خلال أعمالها الفنية المستقبلية، كما تطمح إلى أن تستثمر مواهبها الفنية لإفشاء السلام بين شعوب العالم وتحقيق الاستقرار، لكي يساهم الفن في المساعدة على تقبل الآخر داخل المجتمع من خلال الأعمال الفنية الهادفة، وتأمل فيوليتا أن تكون نموذجا أردنيا فنيا مميزا يحتذى به على الصعيد المحلي والعربي والعالمي.

لدى الفنانة فيوليتا مشروعها الفني”يلا نحلم”، والهادف إلى أن تكون الفنون بشكل عام والموسيقى والغناء بشكل خاص من أهم الوسائل التي تستخدم في توجيه الشباب، باعتبارها مرآة للمجتمع تعبر عن آماله وأحلامه وآلامه وطموحاته، كما تعتبر الموسيقى والغناء من أكثر الفنون جذبًا للشباب، لمخاطبتها جميع الفئات، إذ يهتمّ مشروع “يلا نحلم” بالتركيز على مجموعة من القيم المعتدلة مثل قيم التفاؤل بالمستقبل والمحبة والتعايش بسلام، وقبول الاختلاف.