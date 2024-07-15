مشاركة للشاعرة الجزائرية سمية محنش في مهرجان جرش 2024

وطنا اليوم_

تشارك الشاعرة الجزائرية سمية محنش في الدورةالثامنة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وهي شاعرةمتخصصة في دراسة القانون وناقشت رسالة الدكتوراه سنة 2023. وهي عضو في المجلس الأعلى للغة العربية بموجب مرسوم رئاسي.

حصلت الشاعرة محنش على العديد من الجوائز الشعرية، منها جائزة رئيس الجمهوريه للمبدعين الشباب في الشعر لسنتي 2012-2017، ولها ديوان شعر بعنوان “مسقط قلبي”، وديوان “ذلك الكنز”.

كتبت عنها دراسات نقديةفي معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين الصادر عن مؤسسة جائزة سعود البابطين بالكويت، ومن الجوائز التي حصلت عليها الجائزة الوطنية للإبداع النسوي بقسنطينة، والجائزة العربية لمهرجان الشاطئ الشعري بسكيكدة، وجائزه الكثيب الذهبي الوطني بالجزائر.

لها مشاركات عديدة في المهرجانات الشعرية العربية والخليجية، وتكتب المقالات الصحفية،إضافةإلى مقالاتها المنتظمة في عدد من المجلات المتخصصة.