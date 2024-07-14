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جامعة البترا والوكالة الجامعية للفرنكوفونية تتعاونان لتطوير برامج قسم اللغات الحديثة

منذ 3 ساعات
جامعة البترا والوكالة الجامعية للفرنكوفونية تتعاونان لتطوير برامج قسم اللغات الحديثة

وطنا اليوم:بحث رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم سبل التعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية لتطوير البرامج الدراسية وفتح أبواب للتعاون في المجالات الأكاديمية الممكنة.
والتقى عبد الرحيم مبعوثة “الوكالة الجامعية للفرنكوفونية” الأستاذة الدكتورة رنا بارود، وقدم لها درع الجامعة التقديري، بحضور عميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ورئيس قسم اللغات الحديثة الدكتور عبد الرحمن النتشة.
ورافق رئيسُ قسم اللغات الحديثة الدكتور عبد الرحمن النتشة مبعوثةَ “الوكالة الجامعية للفرانكفونية” الدكتورة رنا بارود في جولة بقسم اللغات الحديثة في كلية الآداب والعلوم، وبحث معها وضع خطة لتطوير برنامج البكالوريوس في القسم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وتعد الوكالة الجامعية للفرانكفونية رابطة عالمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث الناطقة بالفرنسية، وتضم أكثر من ألف مؤسسة جامعية في جميع القارات في حوالي 120 دولة، ومن أهم أهدافها دعم برامج تدريس اللغة الفرنسية وتطويرها في الجامعات.
وشملت خطة تطوير برامج قسم اللغات الحديثة في كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا إجراء لقاءات مع الطلبة ومع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ومراجعة خطة البرنامج الدراسي، ووصف المقررات، ونظام التقييم، بالإضافة إلى أساليب التدريس.
وتهدف خطة التطوير إلى تحديث برنامج البكالوريوس من خلال إضافة طابع مهني، ومنح قسم اللغات الحديثة دورًا لغويًا أكثر أهمية داخل الحرم الجامعي، وجعل عملية التعلم أكثر فاعلية، وتحديث العملية التعليمية وتقنياتها، والمساعدة في خلق بيئة تعليمية جاذبة للطلبة.


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