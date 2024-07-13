مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة “ما وراء الاستشارة للاستشارات الإدارية والأعمال”

وطنا اليوم- وقعت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مذكرة تفاهم مع شركة “ما وراء الاستشارة للاستشارات الإدارية والأعمال ” ممثلة بالمدير العام السيد مروان عطا، بهدف تعزيز سبل التعاون بين الطرفين.

وحضر حفل التوقيع من شركة “ما وراء الاستشارة للاستشارات الإدارية والأعمال” كلا من: سمر دياب – شريك إداري، وسامر حمدان – مدير إداري، وآية المصري – مختص تطوير الأعمال، بينما حضر من جامعة عمان الأهلية مدير وحدة التسويق والاتصال المهندس أحمد الحوراني، والآنسة أسيل العمد، والآنسة لين قموه، والسيد حمزة خصاونة.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها الطرفان، تعزيز التعاون في مجالات متعددة وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الجهود البحثية والأكاديمية.

كما تهدف الاتفاقية إلى إقامة مشاريع مشتركة لتطوير برامج تدريبية وورش عمل، مما يسهم في تنمية المهارات والخبرات لكل من الطلبة والخبراء في كلا المؤسستين.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان، على أهمية هذه الخطوة في تعزيز دور الجامعة في توطيد العلاقات بين المؤسسات التعليمية والوطنية في القطاعين العام والخاص بمختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية.

من جهته، أشار السيد مروان عطا، مدير عام الشركة إلى أهمية الشراكة مع الجامعات الرائدة كخطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الشركة في مجال الاستشارات الإدارية.

وفي نهاية اللقاء، وبعد التوقيع سلم الأستاذ الدكتور ساري حمدان درع الجامعة التذكاري للمدير العام للشركة تقديراً لزيارته مع الوفد المرافق للجامعة.