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مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد رأس السنة الهجرية

منذ ساعة واحدة
مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد رأس السنة الهجرية

وطنا اليوم_ رئيس هيئة المديرين لمجموعة الحوراني الاستثمارية ” الشركة الأردنية المتحدة للإستثمار “الدكتور ماهر الحوراني ونائب الرئيس الأستاذ عمر الحوراني وأعضاء الهيئة وكافة المدراء ومنسوبي شركات ومؤسسات المجموعة يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ، ومن الشعب الاردني وأمتنا العربية والأمة الاسلامية ، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية ، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات .. وكل عام وأنتم بألف خير.


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