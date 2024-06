أورنج الأردن تختتم ثلاثة مخيمات تدريبية في عمان وإربد والعقبة لبناء مهارات الرياديين الاستثمارية

وطنا اليوم:اختتمت أورنج الأردن ثلاثة مخيمات تدريبية في كل من عمان وإربد والعقبة عقد كل منها على مدار يومين بالشراكة مع مشروع “تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل” المنفذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبالتعاون مع شركة Beyond Capital، الهادفة لدعم البيئة الريادية والاستثمارية في الأردن. واستهدفت المخيمات التدريبية رواد الأعمال من مؤسّسي الشركات التكنولوجية الناشئة لتعزيز جهوزيتهم لاستقطاب الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى ركيزة هامة ضمن ركائز نمو أعمالهم خصوصاً في مراحلها الأولى.

وتضمنت هذه المخيمات التدريبية التي عقدت في عمان يومي 14 و 16 أيار، وإربد خلال الفترة من 22 إلى 23 أيار والعقبة يومي 29 و30 أيار جلسات مختلفة قدمها مدربون وخبراء في مجالات مختلفة تمحورت حول مفاهيم استقطاب الاستثمارات والجوانب القانونية وغيرها، بالإضافة إلى تمكين الرياديين في المراحل التي تسبق تأسيس الشركات أو في المراحل الأولى للتأسيس للتوسع نحو الاستثمارات بثقة ووفقاً لأفضل الممارسات خصوصاً في ظل الأهمية الكبيرة التي يحظى بها الجانب التمويلي لدى تأسيس المشاريع والشركات الناشئة.

وأشارت أورنج الأردن إلى أن هذه البرامج التدريبية تصب في جهود الشركة الهادفة لدعم رياديي الأعمال في جميع أنحاء الأردن لاستقطاب الاستثمارات بصورة ممنهجة وفاعلة بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في تمكين الرياديين من الانطلاق بثقة في مراحل متقدمة من مشاريعهم.

كما توجهت بالشكر إلى GIZ و Beyond Capital الذين أسهم دعمهم في تمكين أكبر عدد ممكن من الرياديين في جميع أنحاء المملكة من بناء مهاراتهم الريادية والاستراتيجية والتسويقية خصوصاً في ظل مشاركة عدد كبير من الخبراء من الطرفين لخبرتهم ورحلتهم مع رياديي أورنج الأردن.

وأطلع كل من المدير العام لشركة Beyond Capital تامر الصلاح، والمدير التنفيذي لشركة أويسيسس 500 لمى فواز والرياديتين سما عياش، ولانا علامات، و رائد الأعمال المختص في مجال الأعمال والبرمجة والاستثمار محمد البطيخي المشاركين من الرياديين على كيفية وضع خطط لاستقطاب الاستثمارات ودعم النمو، وتعزيز القيمة السوقية للشركات وكيفية إعداد عروض للمستثمرين بصورة قصصية وغيرها.

وفي إربد تطرق كل من المدير العام لشركة Beyond Capital تامر الصلاح، والمدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Impact MENA المهندس فرحان الكلالدة، وسيدة الأعمال تمارا عبد الجابر والمدير التنفيذي لشركة أويسيسس 500 لمى فواز والريادية سما يعيش إلى المفاهيم الأساسية الخاصة بالجانب النظري من استقطاب الاستثمار وبعض التجارب الملهمة لرياديين حققوا النجاحات على مستويات عديدة خصوصاُ في مجال الاستثمارات وغيرها.

وفي عروس البحر الأحمر وعلى غرار المخيمين التدريبين في عمان وإربد، خاض المدير العام لشركة Beyond Capital تامر الصلاح والمدير التنفيذي لشركة أويسيسس 500 لمى فواز والمدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Impact MENA المهندس فرحان الكلالدة، والريادية سما يعش والمدير التنفيذي لحاضنة الأعمال في الجمعية العلمية الملكية المهندسة سيرين الدويري نقاشاً تفاعلياً حول هذه المواضيع وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن عقدت في شهر آذار الماضي مخيماً تدريبياً لبناء قدرات السيدات من رياديات الأعمال في مجال استقطاب الاستثمارات وتعزيز جاهزيتهن في هذا المجال.