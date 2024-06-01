“المستقلة للانتخاب” تطلق حملة توعوية بعنوان “قرع الأبواب”

أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم السبت، حملة توعوية تحت عنوان “قرع الأبواب” في جميع محافظات المملكة في ضوء استعدادات الهيئة، وتزامنا مع عرض الجداول الأولية للناخبين.

وتهدف الحملة، بحسب بيان للهيئة، إلى توعية المواطنين بمرحلة عرض الجداول الأولية للناخبين، وأماكن عرضها والمدد الزمنية للاعتراض الشخصي والاعتراض على الغير، ونقل مركز الاقتراع.

كما ترمي الحملة إلى التوعية بآليات التواصل والاستعلام عن الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع، بالإضافة إلى توضيح لخطوات الاقتراع للعملية الانتخابية.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المشاركين في الحملة بلغ نحو 1000 تطوع ومتطوعة، خضعوا لتدريب على آليات التواصل مع المواطنين والإجا