بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

“المستقلة للانتخاب” تطلق حملة توعوية بعنوان “قرع الأبواب”

منذ 8 ثواني
“المستقلة للانتخاب” تطلق حملة توعوية بعنوان “قرع الأبواب”

أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم السبت، حملة توعوية تحت عنوان “قرع الأبواب” في جميع محافظات المملكة في ضوء استعدادات الهيئة، وتزامنا مع عرض الجداول الأولية للناخبين.

وتهدف الحملة، بحسب بيان للهيئة، إلى توعية المواطنين بمرحلة عرض الجداول الأولية للناخبين، وأماكن عرضها والمدد الزمنية للاعتراض الشخصي والاعتراض على الغير، ونقل مركز الاقتراع.

كما ترمي الحملة إلى التوعية بآليات التواصل والاستعلام عن الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع، بالإضافة إلى توضيح لخطوات الاقتراع للعملية الانتخابية.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المشاركين في الحملة بلغ نحو 1000 تطوع ومتطوعة، خضعوا لتدريب على آليات التواصل مع المواطنين والإجا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:50

بدء الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة

17:35

المتحدث باسم “الأونروا” لـRT: إسرائيل تسعى للقضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

17:29

قراءة في خطة بايدن والمستقبل الفلسطيني

17:27

بيان صادر عن حزب إرادة بشأن إنتخابات اتحادات مجالس الطلبة

17:24

صناعة عمان” تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليمن

17:23

الميثاق الوطني يجري عدة لقاءات حول قانوني الانتخاب والاحزاب في الخالدية والزعتري

17:17

فيديو – زيارة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لركن منصّة زين للإبداع في منتدى تواصل 2024

17:06

طالب عمان الأهلية أنس عكاوي يفوزبالمركز السابع في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات

17:00

إنهاء قضية 450 عاملا في مستشفيات الصحة

16:41

1566 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد

16:39

عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل 3 عناصر بارزين في حم.اس

16:30

“منتدى تواصل 2024” ينطلق اليوم برعاية سمو ولي العهد

وفيات
وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 29-5-2024