بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

إنها تمطر علينا.. ركاب طائرة يصلون وجهتهم مبللين كليا

منذ ساعتين
إنها تمطر علينا.. ركاب طائرة يصلون وجهتهم مبللين كليا

وطنا اليوم:وصل ركاب على متن رحلة لخطوط طيران “جت بلو” إلى مدينة نيويورك مبللين كليا بعد أن ضخ نظام الترطيب داخل الطائرة المياه عليهم لأربع ساعات متواصلة.
وانتشر فيديو بشكل واسع عبر تيك توك للمستخدمة سافانا غورتي، ظهر فيه ضباب ملأ مقصورة المسافرين، وفي نص ظهر على الفيديو نقلت عن الطيار قوله: “يبدو أنها تمطر علينا في المقصورة”.
وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته سافانا ركاب الرحلة وقد ملأت المياه وجوههم، وقالت: “أربع ساعات، أشعر بالبرد”.
وحاولت دون فائدة ترجى أن تجفف سترتها على مقعد الركاب.
وحظي الفيديو بأكثر من 6.2 ملايين مشاهدة وحوالي نصف مليون إعجاب على المنصة، وأظهر المستخدمون عبر التعليقات صدمتهم بما حصل.
وقالت صحيفة “الإندبندنت” إن ما حصل على متن رحلة غورتي أمر شائع، وفق ما نقلته عن “برنامج إدارة الطاقة الفيدرالي” التابع لوزارة الطاقة الأميركية.
ويحدث ذلك بسبب التقاء الهواء الخارجي الدافئ بنظام التكييف والتبريد بالطائرة، وفق الصحيفة.
وذكر كريستوفر هانن، بروفيسور علم الأرصاد الجوية في جامعة إمبري-ريدل للطيران في حديث مع موقع “فوكس بيزنس” أن هذا يحصل في الغالب عندما تظل الطائرة مصفوفة لفترة طويلة في المدرج دون تشغيل المحركات.
وأوضح أنه في بعض الأحيان عند تشغيل المحركات، وكذلك وحدة تكييف الهواء، فإن أي هواء بالقرب من فتحات التهوئة يصبح باردا بسرعة و”مشبعا” ويتحول إلى ضباب كثيف


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:38

لاول مرة في العقبة جت تطلق خدمات سيارات الليموزين

12:37

الناخب طريق المرشح المعبد إلى البرلمان

12:34

كابيتال بنك يفوز بجائزة البنك الشريك الأكثر نشاطاً في اصدار عمليات تمويل التجارة الدولية لعام 2024

12:32

القبض على 145 متهما بارتكاب 103 جرائم قتل العام الماضي

12:18

القبض على أب وثلاثة من أبنائه امتنهوا الاتجار وترويج المخدرات

12:10

تراجع زوار جبل القلعة بنسبة 44%

12:00

الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

11:28

ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة بالأردن الـشهر الماضي

11:03

الزياراتُ الملكيةُ … قصةُ حبٍ حقيقية

11:00

وفد طلابي من نادي سيادة القانون في عمان الاهلية يزور مركز جمرك عمان

10:47

الجامعة الأردنية تهيب بطلبتها الالتزام وصناعة انتخابات نزيهة

10:42

الأونروا: 800 ألف شخص أجبروا على الفرار من رفح

وفيات
وفيات الأحد 19-5-2024وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمهوفيات الخميس 16-5-2024