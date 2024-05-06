جامعة البترا تشارك في الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي

وطنا اليوم:شارك عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب في فعاليات الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي في الأردن، الذي عقد في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

استعرض المشاركون أحدث الابتكارات والأبحاث وفرص تبادل الخبرات والتجارب، وبناء شراكات إستراتيجية لتعزيز جودة البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات البحثية،

وناقشوا تطوير الإستراتيجيات لتعزيز التعاون البحثي بين الجامعات، والتحديات التي تواجه البحث العلمي، واستكشاف الفرص الجديدة لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأقيمت ورشات عمل تطبيقية على هامش الملتقى، تركز على مجموعة متنوعة من المواضيع البحثية، منها تطوير الطرق البحثية، واستخدام التكنولوجيا في التحقيقات العلمية، كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات في تقييم البحث العلمي، ونشر النتائج بشكل فعّال لإغناء المعرفة العلمية والمساهمة في التنمية المستدامة.”