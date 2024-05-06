الوفد الأردني المشارك في ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني يلتقي الرئيس بارازاني

وطنا اليوم:التقى الوفد الأردني المشارك في ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. مأمون الدبعي اليوم مع الرئيس مسعود بارزاني.

وأشاد بارزاني بالمستوى المتميز للعلاقات بين الأردن و إقليم كردستان العراق، كما أشاد بالمستوى العالي للتعليم في الأردن وأهمية عقد الملتقى.

من جانبه وضع الوفد الأردني الرئيس بصورة تطورات التعليم العالي في الأردن وتفاصيل الملتقى، وشكر الرئيس على دعمه للعلاقات بين الأردن والاقليم، وقد حضر اللقاء عدد من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والقنصل العام الأردني في أربيل فؤاد المجالي