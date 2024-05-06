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ورشة في التواصل الاحترافي مع الطلبة لأكاديميين في الكليات الصحية بالجامعة الهاشمية

منذ ساعة واحدة
ورشة في التواصل الاحترافي مع الطلبة لأكاديميين في الكليات الصحية بالجامعة الهاشمية

وطنا اليوم:نَظَّمَت كليةُ طب الأسنان في الجامعة الهاشمية والمركز الريادي للأبحاث التطبيقية والأكاديمية بالجامعة ورشة متخصصة لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية حول الأسس العلمية في إدارة التواصل مع الطلبة، وتضمنت محاور الورشة: نوافذ الاتصال والمسؤولية، ومعادلات التطور ومنحنى التعلم ومعامل الصعوبة ومعامل التمييز ومعيار المقروئية الخاص بالامتحانات.
وقال نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد أبوالتين إن التفاعل مع الطلبة وتطوير طرق التدريس وأساليبه قضية حيوية في التعليم الجامعي ولذلك تحرصُ الجامعة الهاشمية على تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس وإكسابهم المهارات الضرورية لإثراء العملية التعليمية داخل قاعة المحاضرة.
وذكر عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور زياد الدويري إن الكلية التي أنشئت حديثا تسعى إلى التركيز على الأساليب التدريسية المعاصرة في بيئة تعليمية مثالية تحقيقًا لرسالة الكلية في تخريج أطباء أسنان بأعلى المعايير التعليمية والتدريبية في الرعاية والخدمات الصحية.
وقدم الورشة التدريبية الدكتور مهند عودة مدير المركز الريادي للأبحاث التطبيقية الذي أشار إلى أن التطوير المستمر أحد عناصر الارتقاء بالعمل الأكاديمي الذي يشمل الجانب الاختصاصي والمھارات الشخصية وتطوير الكفاءات القيادية والتواصلية، والاهتمام بمواكبة نماذج الاتصال وتقييم مدخلات ومخرجات التعليم وأدوات التواصل مع الطلبة ،وقيادة العملية التعليمية التفاعلية لتحقيق الاهداف المنشودة.


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