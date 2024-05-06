بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

ضمن فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

منذ 31 ثانية
ضمن فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وطنا اليوم:ضمن فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني الذي انطلق يوم أمس الأحد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تحت رعاية رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارازاني، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية إضافةً إلى هيئة تنشيط السياحة والقنصلية العامة الأردنية في إقليم كردستان العراق تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية تسهم في تطوير وتعزيز علاقات المنفعة المتبادلة بين الطرفين، وتعزز التعاون في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي كجزء من التعاون مع جمهورية العراق الشقيق، وتكون نواة لعمل مشترك في المستقبل القريب وتبادل الزيارات بين المسؤولين، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات، وتشجيع تبادل الوفود العلمية والتعليمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والتقنية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث، والأهم في هذه المذكرة تبادل المنح الدراسية للطلبة بين الجانبين في برامج وتخصصات مختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:55

فريق وزاري يعقد لقاء تواصليا مع ابناء جرش

10:50

صحيفة: دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة

10:10

الليلة.. أمطار الشهب إيتا الدلويات تصل إلى ذروتها

10:05

كيلو البندورة بـ 15 قرش في السوق المركزي

09:53

محللون: نتنياهو قد يواجه ثورة إذا رفض صفقة التبادل

09:46

وفيات الاثنين 6-5-2024

09:43

رئيس جامعة عمان الأهلية ضمن وفد التعليم العالي الأردني المشارك بلقاء رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

09:38

انزلاق وارتطام للمركبات.. الأمطار تربك الحركة المرورية في عمان

09:30

250- 300 دينار أسعار الأضاحي المتوقعة لهذا العام

09:26

وزير الداخلية يكرّم بنك الإسكان لرعايته فعاليات يوم المرور العالمي لعام 2024

09:23

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم طولكرم ومخيميها ويجرف شوارع

09:16

الحاج توفيق يدعو لتعزيز التجارة البينية بين الأردن ومصر

وفيات
وفيات الاثنين 6-5-2024وفيات الأحد 5-5-2024وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته 