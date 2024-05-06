رئيس جامعة عمان الأهلية ضمن وفد التعليم العالي الأردني المشارك بلقاء رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان في وفد التعليم العالي الاردني الذي التقاه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد مسرور بارازاني

مساء أمس الأحد 5-5-2024 إثرافتتاح أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024 .

حيث التقى السيد مسرور بارازاني جزءاً من وفد التعليم العالي الأردني المشارك في الملتقى الذي انطلقت أعماله يوم أمس في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تحت

عنوان “رسم المستقبل عبر التنمية المستدامة”، وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية

إضافةً إلى هيئة تنشيط السياحة والقنصلية العامة للأردن في أربيل.

وقال الاستاذ الدكتور ساري حمدان : أن هذا الملتقى يمثل فرصة قيّمة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الجامعات المشاركة ،وأكد أن هذه المشاركة تعكس التزام جامعة

عمان الأهلية بتوسيع آفاق التعاون والشراكة البناءة مع الجامعات المختلفة، لتعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة تسهم في التطوير البحثي والتعليمي على المستوى المحلي والدولي.

وقد عبر الجانبان خلال اللقاء عن عمق العلاقات التي تربط الأردن بإقليم كردستان العراق مؤكدين رغبتهما في تطوير هذه العلاقات خاصة في مجال التعليم العالي والبحث

العلمي.

وقد ضم الوفد المشارك بالملتقى والذي يرأسه أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي كلا من رئيس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

وضمان جودتها الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة ورئيس الجامعة الاردنية الاستاذ الدكتور نذيرعبيدات ورئيس جامعة عمان الأهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان وعدداً من

رؤساء الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة ، حيث تشارك (21) مؤسسة تعليم عالي أردنية في هذا الملتقى، إضافةً إلى أعضاء لجنة استقطاب الطلبة الوافدين المشكلة

بموجب قرار من مجلس التعليم العالي.، وبحضورالقنصل العام الأردني في أربيل السيد فؤاد المجالي.

ويذكر أن رئيس الحكومة في إقليم كردستان العراق السيد مسرور بارازاني قد قال في كلمته بافتتاح الملتقى الذي سيستمرأربعة أيام من تاريخ 5-8 أيار الحالي

2024: أنه من دواعي السعادة أن تربطنا علاقات وديّة وطويلة الأمد مع المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وقف دوماً إلى

جانب إقليم كردستان ودعمه في مختلف المراحل.

وتابع قائلاً : يعدّ الارتقاء بمؤسساتنا التعليمية والأكاديمية والنهوض بها من أهمّ أولويات عملنا، ونسعى لجعل جامعاتنا ومراكزنا الأكاديمية تواكب التطور العصري المتسارع،

ممّا يسهم في ازدهار بنيتنا التحتية الاقتصادية.

كما تحدث في حفل الافتتاح رئيس الوفد الأردني الدكتور مأمون الدبعي قائلا : أن الجامعات الأردنية منها من أصبح يسلك طريق العالمية بخطى جريئة وبإيمان

راسخ بضرورة الانفتاح على الآخرين، وإننا نجد هنا بأن جامعات إقليم كردستان هي مرشحة لتكون شريكاً رئيساً لجامعاتنا الأردنية، تُفتح فيها كل الطرق واسعة

للتعاون والشراكة المبنية على الاحترام والمصالح المشتركة.

وأضاف : إن قطاع التعليم العالي في الاردن قد شهد خلال خمس وعشرين عاماً الأخيرة منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سلطاته الدستورية تطوراً ونمواً

كبيراً يعكس اهتمام القيادة الهاشمية بهذا القطاع الهام الذي يرفد جميع قطاعات الدولة الأردنية بالكفاءات المدربة والقادرة على بناء الأردن الحديث.

ويشهد الملتقى على مدار أيام انعقاده عددا من الجلسات النقاشية، بمشاركة رؤساء جامعات وخبراء وأساتذة من الجامعات الأردنية في مجالات علمية وبحثية

متعددة الى جانب زيارات ميدانية إلى عدد من الجامعات الكردستانية ، بهدف التشبيك بين الجامعات الأردنية والكردستانية، وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات

التعليم العالي والبحث العلمي.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في

مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027).