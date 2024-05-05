كلية الآداب في جامعة الزرقاء تحصل على إعتمادية معهد اللغويين البريطاني

حصلت كلية الآداب في جامعة الزرقاء على إعتمادية معهد اللغويين (COIL) في بريطانيا لبرنامجي اللغة الانجليزية وآدابها وبرنامج الترجمة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، إن معهد اللغويين من المؤسسات العالمية المرموقة في الاعتمادات الدولية، مؤكدًا حرص الجامعة على التميز في برامجها التعليمية وإلتزامها بتقديم خدمات تعليمية رفيعة المستوى للطلبة والمجتمع المحلي.

وأوضح أن الجامعة سخرت مواردها لتصبح جميع كلياتها مؤسسات رائدة على المستويين المحلي والعربي، من خلال إستقطاب أعضاء هيئة تدريس أكفاء، وتطوير تخصصات أكاديمية ومهنية تواكب متطلبات العصر.

وثمن دور رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والإستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة في دعمه لإثراء المسيرة التعليمية وتعزيز التطوير التعليمي في الجامعة، مهنئًا أسرة كلية الآداب ولجنة الإعتماد الدولي على مستوى الجامعة لتحقيقهم هذا الإعتماد وعملهم الدؤوب لترجمة فلسفة الجامعة في خدمة المجتمع الأكاديمي.

بدوره، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الآداب الدكتور علاء الدين صادق، أن حصول الكلية على الإعتماد خطوة لرفع مستوى الجامعة في التصنيفات الدولية، ويؤكد المستوى الرفيع للخطط الدراسية المعتمدة والثقة بالكوادر التدريسية والإدارية العاملة في الكلية.

يشار إلى أن معهد اللغويين المعتمد في بريطانيا (CIOL) هو معهد معترف به في المملكة المتحدة لممارسي الترجمة وعلم اللغويات، حيث تأسس بمرسوم ملكي عام (1910) ويضم أكثر من 5000 عضو في مجالات الترجمة واللغويات، إذ يمنح المعهد إعترافًا لبرامج اللغة الإنجليزية والترجمة واللغويات لجامعات محلية وعربية ودولية.