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امسية للشاعرين عدنان الصمادي وسمير عبد الصمد في الزرقاء

منذ 13 ثانية
امسية للشاعرين عدنان الصمادي وسمير عبد الصمد في الزرقاء

وطنا اليوم– نظمت مديرية ثقافة الزرقاء، في قاعة مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، أمسية أدبية للشاعرين عدنان الصمادي وسمير عبد الصمد، وإدارة الناقد محمد المشايخ، بحضور جمع من الكتاب والشعراء والمهتمين.

 

وقرأ الشاعران قصائد وطنية ثمنت مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه ما يجري في غزة خاصة، وفلسطين عامة، إلى جانب قصائد أبرزت جماليات آثار الزرقاء والأماكن السياحية والتاريخية فيها، والقيم التراثية والمعنوية في الفلكلور الأردني، فيما اتّسمت القصائد بأسلوب الشعر العمودي، بكل ما فيه من جماليات تتعلق بموسيقى الشعر، وبلاغته، ونحوه.


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