بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا تستقبل وفدًا طلابيًّا من أكاديمية (سجال)

منذ ساعتين
جامعة البترا تستقبل وفدًا طلابيًّا من أكاديمية (سجال)

وطنا اليوم:استقبلت جامعة البترا وفدًا من الطلبة الأجانب المسجلين في معهد (سجال) لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، في زيارة للتعرف للجامعة، والالتقاء بطلبتها من كلية الصيدلة وكليات أخرى.
شملت الزيارة التي نسقها الدكتور أنس خليل من كلية الصيدلة والعلوم الطبية تقديم محاضرة تعريفية بكليات الجامعة وتخصصاتها قدمها عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية الأستاذ الدكتور رياض عوض.
تضمن برنامج الزيارة لقاء بعدد من طلبة الجامعة، بهدف تحسين المحادثة لطلبة الوفد الزائر، من خلال مرافقة طلاب كلية الصيدلة المتطوعين لطلاب المعهد خلال الزيارة، التي شملت جولة للتعرف لمرافق الجامعة وحدائقها، ثم محاضرات تبادل لغوي وثقافي بين طلاب كلية الصيدلة والعلوم الطبية وطلاب معهد سجال الأجانب، انقسمت إلى ساعة للتبادل اللغوي باللغة العربية، وساعة أخرى للتبادل اللغوي باللغة الإنجليزية، وتم تسليم الهدايا التذكارية لطلبة الوفد الزائر.
يشار إلى أن الوفد الزائر ضم جنسيات متعددة من أمريكا، وكندا، وألمانيا، وفنلندا، وفرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وأستراليا، وسويسرا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:54

طالبة حقوق عمان الأهلية تحصد المركز6 عالميا ًبمنافسة التحكيم التجاري الدولية وتترشح لمنح بجامعتين بريطانية وأمريكية

12:43

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى عمان

12:39

اخر قرارات رئاسة الوزراء

12:34

الدفاع المدني يحذر من خطر تشكل السيول

12:27

المعاناة لا تنتهي .. 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض في غزة

11:45

المستفيدون من قرض الإسكان العسكري لشهر 5 (أسماء)

11:40

إستثمار أموال الضمان وتجارة الاردن يبحثان سبل التعاون لتعزيز الاستثمارات

11:37

ليفاندوفسكي يعيد برشلونة إلى سكة الانتصارات ووصافة “الليغا”

11:30

الحبس لمتهم أردني نفذ عملية احتيال وغسيل أموال في البحرين

11:09

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

11:05

فيديو يغضب الأتراك.. متلصص صور فتاة ترقص سرا ونشره على تيك توك

11:03

البخيت يدعو إلى هيئة عربية تعنى بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر مجمع القاهرة

وفيات
وفاة الحاج خلف الملكاوي / أبو عاطف في بلدة أم قيسوفيات الثلاثاء 30-4-2024وفيات الاثنين 29-4-2024وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024