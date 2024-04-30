كنتاكي تغلق 108 فروع إثر المقاطعة المناهضة لإسرائيل في ماليزيا

وطنا اليوم_

أغلقت سلسلة مطاعم كنتاكي الأميركية فروعها البالغ عددها 108 في ماليزيا مؤقتا، وذلك على خلفية المقاطعة التي بدأت ردا على الهجمات الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى حملات دعم الشعب الفلسطيني.

ووفقا لصحيفة “ستريت تايمز” السنغافورية اليوم الاثنين، فقد أوقفت كنتاكي أعمالها في ماليزيا، ونقلت الصحيفة عن عمال المطعم أن فروع كنتاكي باتت شبه خالية من الزبائن منذ أسبوع.

من جهتها، ذكرت صحيفة “نانيانغ سيانغ باو” اليومية الناطقة باللغة الصينية وتصدر في ماليزيا أن شركة “كيو إس آر براندز” -التي تمتلك وتدير امتياز كنتاكي للوجبات السريعة في ماليزيا- ستعلق عمليات 108 منافذ في جميع أنحاء البلاد بناء على معلومات من خرائط غوغل.

وتُظهر الخرائط متاجر كنتاكي التي تم تحديث حالتها لتظهر “مغلقة مؤقتا”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في “كيو إس آر” -رفض الكشف عن اسمه- قوله إن الشركة ترى أن المقاطعة فرصة لوقف بعض عمليات متاجر كنتاكي التي أثرت على ميزانيتها العمومية.

وأشارت “كيو إس آر” في بيان اليوم إلى أنه “استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة” اتخذت إجراءات استباقية لإغلاق المنافذ مؤقتا من أجل إدارة تكاليف الأعمال المتزايدة والتركيز على متاجر كنتاكي الأكثر ازدحاما.

وأضافت “أتيحت للموظفين من المتاجر المتضررة الفرصة للانتقال إلى المتاجر العاملة كجزء من إستراتيجية تكتيكية لتحسين الموارد في المناطق التجارية مع مشاركة أكبر للعملاء”.

وعثرت صحيفة “ستريتس تايمز” بعد فحصها 3 منافذ بيع في كوالالمبور في جالان إيبوه وجالان سلطان وتامان ميلاواتي على لافتات تقول إنها “مغلقة مؤقتا”.

ونقلت الصحيفة عن عمال المتاجر المجاورة قولهم إنهم أغلقوا أبوابهم قبل أسبوع بسبب قلة العملاء.

وحسب الصحيفة، غيرت “كنتاكي فرايد تشيكن” منذ بدء المقاطعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إستراتيجية علامتها التجارية، مع وجود لافتات على لوحات قوائم الطعام والمنشورات التي تؤكد أنها مملوكة لشركة جوهور التابعة لحكومة ولاية جوهور.

ونقلت عن مصدر قوله “للتخفيف من تأثير المقاطعة قامت شركة كيو إس آر بتغيير إستراتيجية علامتها التجارية لتصبح ذات طابع إسلامي أكثر على موقعها الإلكتروني في الربع الأخير من العام الماضي”.

وقال الموقع الإلكتروني للشركة إن أعمالها توفر “فرص عمل لأكثر من 30 ألف موظف، 86% منهم مسلمون”.

وفي ولاية قدح تم إغلاق 11 منفذا، بحسب الصحيفة الناطقة بالصينية.

ويوجد أكثر من 600 مطعم كنتاكي في ماليزيا، وفقا لموقع “كيو إس آر” الإلكتروني.

وتواجه كنتاكي وعدد قليل من العلامات التجارية الأخرى -التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة مثل ستاربكس وماكدونالدز- حملات مقاطعة بسبب ارتباطها بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت شركة “بيجايا فود” المدرجة في بورصة كوالالمبور -والتي تمتلك 400 متجر ستاربكس في ماليزيا- خسارة صافية قدرها 42.6 مليون رينغيت ماليزي في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين.

وتدير شركة “كيو إس آر” مطاعم “كنتاكي فرايد تشيكن” في سنغافورة وبروناي وكمبوديا، بالإضافة إلى أكثر من 480 فرعا لـ”بيتزا هت” في ماليزيا وسنغافورة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا.