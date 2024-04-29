زيادة عن 1700 محام متدرب يقدمون أمتحان النقابة في رحاب جامعة البترا

وطنا اليوم:استضافت جامعة البترا الامتحان التحريري للمحامين المتدربين لدورة نيسان للعام 2024، الذي شارك فيه ما يزيد عن ألف وسبعمائة محامٍ متدرب.

ورحب عميد كلية الحقوق؛ الدكتور علي الدباس، بنائب نقيب المحامين الأستاذ ناصر كمال ، وأعضاء مجلس النقابة، والمحامين المتدربين، مؤكدًا حرص كلية الحقوق في جامعة البترا على التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بشكل عام، والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين بشكل خاص، بما يساهم في ربط التعليم بالواقع العملي، وتعريف الطلبة بدور نقابة المحامين، وتمكين النقابة من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وبيّن الدباس أن التعاون ما بين جامعة البترا ونقابة المحامين الأردنيين جاء تجسيدًا وتفعيلاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت في وقت سابق بين الطرفين.

وشكر أعضاء اللجنة المشكلة من قبل نقابة المحامين الأردنيين لتنظيم الامتحان جامعة البترا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وعميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، لاستضافتهم الامتحان التحريري للمحامين المتدربين، ولجهودهم وتسخيرهم الإمكانات كافة لتسهيل عقد الامتحان بشكل مميز.