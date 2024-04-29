بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

زيادة عن 1700 محام متدرب يقدمون أمتحان النقابة في رحاب جامعة البترا

منذ ساعتين
زيادة عن 1700 محام متدرب يقدمون أمتحان النقابة في رحاب جامعة البترا

وطنا اليوم:استضافت جامعة البترا الامتحان التحريري للمحامين المتدربين لدورة نيسان للعام 2024، الذي شارك فيه ما يزيد عن ألف وسبعمائة محامٍ متدرب.
ورحب عميد كلية الحقوق؛ الدكتور علي الدباس، بنائب نقيب المحامين الأستاذ ناصر كمال ، وأعضاء مجلس النقابة، والمحامين المتدربين، مؤكدًا حرص كلية الحقوق في جامعة البترا على التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بشكل عام، والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين بشكل خاص، بما يساهم في ربط التعليم بالواقع العملي، وتعريف الطلبة بدور نقابة المحامين، وتمكين النقابة من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
وبيّن الدباس أن التعاون ما بين جامعة البترا ونقابة المحامين الأردنيين جاء تجسيدًا وتفعيلاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت في وقت سابق بين الطرفين.
وشكر أعضاء اللجنة المشكلة من قبل نقابة المحامين الأردنيين لتنظيم الامتحان جامعة البترا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وعميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، لاستضافتهم الامتحان التحريري للمحامين المتدربين، ولجهودهم وتسخيرهم الإمكانات كافة لتسهيل عقد الامتحان بشكل مميز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:54

34488 شهيدا و77643 جريحا منذ بدء العداون على غزة

13:48

تحذير من العروض الوهمية على المواد الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

12:48

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية

12:45

الدفاع المدني يحذر : أغلقوا نوافذ مركباتكم واتركوا مسافة أمان

12:33

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وجود موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح

12:23

الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية تصادق على توزيع حوالي (108) مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين

12:21

الأول من نوعه في الأردن..عطاء لإنارة طريق الحسا-الطفيلة بالطاقة الشمسية

12:05

احزاب خرجت من المنافسة ودخلت المجلس

12:03

مبادرة ارادة تنظم يوم طبي مجاني في جامعة العلوم والتكنولوجيا…. فيديو وصور

11:38

الاحتلال يسابق الزمن لمنع صدور مذكرات اعتقال دولية بحق قادته

11:24

رئيس الوزراء: حسابات بعض السياسيين بإسرائيل تهدد أمن المنطقة

10:55

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مصمم ومبرمج مواقع إلكترونية

وفيات
وفيات الاثنين 29-4-2024وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024