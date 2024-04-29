وزيرة فلسطينية تشيد بالعلاقات التاريخيه بين الاردن وفلسطين

وطنا اليوم_ أشادت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين فارسين اغابيكيان شاهين بالعلاقات الثنائية بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أهمية إستمرار التنسيق المشترك بين البلدين، بتوجيهات الرئيس محمود عباس وجلالة الملك عبد الله الثاني.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة شاهين، اليوم الأحد، بسفير المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين عصام البدور، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، في إطار متابعة حيثيات الأوضاع المأساوية في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 205 أيام على التوالي، وكذلك ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من جرائم الإحتلال وتصاعد عنف المستوطنين المتطرفين.

وأكدت فارسين شاهين عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشيدة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وفي تقديم ما يلزم في سبيل إغاثة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وتباحث الطرفان في سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصلحة الشعبين، وتفعيل اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة في القريب العاجل.

من جانبه، أكد السفير البدور الموقف الأردني الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، مشيرًا إلى أن بلاده تقف دائما الى جانب الشعب الفلسطيني، وأن المملكة لن تدخر أي جهد من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وأشار إلى مواصلة الجهود الأردنية الرامية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأمين دخول المساعدات والإحتياجات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.