كيف تفاعل مغردون مع صورة اعتقال الشرطة الأميركية تمثال الحرية؟

وطنا اليوم:تصدرت صورة -تظهر اعتقال الشرطة الأميركية فتاة كانت تتظاهر ضد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة من حرم جامعة تكساس- منصات التواصل الأميركية والعربية. فما قصتها ولماذا أصبحت الفتاة دون غيرها أيقونة نضالية بين رواد العالم الافتراضي؟

ففي الـ24 أبريل/نيسان الجاري، اعتقلت الشرطة الأميركية فتاة كانت من ضمن من احتجوا ضد الإبادة الإسرائيلية لأهالي غزة ودعما لطلاب جامعة كولومبيا.

وقد قام رسام برسم لحظة اعتقال الشرطة للفتاة وألبسها التاج الذي يعلو رأس تمثال الحرية والدموع تنهار من عينيها ونظراتها التي تعبر عن ألمها لاعتقالها.

وبدأ المغردون بالتفاعل مع الصورة الأصل والصورة التي رسمت للفتاة وصور أخرى لها وبجانبها تمثال الحرية وهو “يبكي على ضياع الديمقراطية والحرية في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير” على حد قولهم.

وتساءل مغردون: كيف أصبح تمثال الحرية اليوم في أميركا؟ ليجيبوا: أصبح مكبل اليدين وإلى الخلف، مشيرين إلى أن “دستور الولايات المتحدة الأميركية يُداس اليوم” بسبب الدفاع عن الإسرائيليين المجرمين، قتلة الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.

وعلق مغردون آخرون على اللقطة بالقول إن هذه الصورة من أكثر الصور تعبيراً لما يجري من حملة قمع غير مسبوقة في الجامعات الأميركية والتي انتفضت بقوة للتعبير عن غضبها من دعم الحكومة للاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والمال.

وأشار مدونون إلى أن الصورة تقول إن الحرية الأميركية المتمثلة في “تمثال الحرية” تم القضاء عليها، وعلى حرية الكلمة، وعلى الديمقراطية المزعومة.. وأضافوا أن “طوفان الأقصى قد بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن لا أحد يعلم يقيناً أين سيتوقف هذا الطوفان أو هذا الزلزال” بحسب وصف أحدهم.

وعلق ناشطون على الصورة ساخرين من أن الشرطة الأميركية تعتقل تمثال الحرية لتضامنه مع غزة، ومن أجل إرضاء اللوبي الإسرائيلي.

يُذكر أن تمثال الحرية عمل فني يعتبر هدية قدمها الشعب الفرنسي إلى الولايات المتحدة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 1886 تذكارا لتوثيق الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأميركية (1775-1783).

وباهتمام كبير يتابع نازحون في مدينة رفح حركات الاحتجاج الواسعة في الجامعات الأميركية والتي امتدت إلى جامعات أوروبية، ويمنّون أنفسهم أن تنجح بالضغط على أنظمتها للتدخل ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنع إسرائيل من تنفيذ مخططها باجتياح هذه المدينة التي تؤوي أكثر من مليون نازح.

وأُلقي القبض على مئات الطلاب من داخل الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، مع استمرار الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت المرشحة الرئاسية لحزب الخضر، جيل ستاين، من بين الذين اعتقلتهم الشرطة.

ويطالب المتظاهرون المؤسسات بمقاطعة الشركات والأفراد الذين لهم علاقات بإسرائيل.