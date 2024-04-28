وزارة التعليم العالي تستعد لإطلاق ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024 في أربيل – إقليم كردستان العراق

وطنا اليوم:تبذل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال هذه الأيام جهود جبارة لإطلاق ملتقى وأسبوع التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024 ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية إضافةً إلى هيئة تنشيط السياحة، و القنصل الأردني العام في أربيل فؤاد المجالي.

وستستضيف مدينة أربيل هذا الملتقى الذي سيستمر أربعة أيام من تاريخ 5-8 من شهر أيار القادم لعام 2024، حيث سيترأس أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي الوفد الرسمي الأردني الذي يضم في عضويته رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية وضمان جودتها إضافةً إلى رؤساء الجامعات الرسمية، وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة، ومن المتوقع أن تشارك أكثر من (21) مؤسسة تعليم عالي أردني في هذا الملتقى، إضافةً إلى أعضاء لجنة استقطاب الطلبة الوافدين المشكلة بموجب قرار من مجلس التعليم العالي.

وسيتم خلال الملتقى توقيع مذكرة تفاهم (برنامج تنفيذي) بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية تسهم في تطوير وتعزيز علاقات المنفعة المتبادلة بين الطرفين، وتعزز التعاون في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي، كجزء من التعاون مع جمهورية العراق الشقيق ، وتكون نواة لعمل مشترك في المستقبل القريب وتبادل الزيارات بين المسؤولين، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات، وتشجيع تبادل الوفود العلمية والتعليمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والتقنية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث، والأهم في هذا البرنامج التنفيذي تبادل المنح الدراسية للطلبة بين الجانبين في برامج وتخصصات مختلفة، كما سيتم خلال الملتقى عقد عدد من الجلسات النقاشية يشارك فيها رؤساء جامعات وخبراء من أعضاء هيئة تدريس في الجامعات الأردنية في مجالات متعددة هي : الاعتمادية وضمان الجودة في التعليم العالي، البحث العلمي كرافعة أساسية للجودة، التعليم المستمر كأحد أهداف الجودة، التدويل في التعليم كأحد دعائم الجودة، الممارسات الفضلى في أساليب تدريس التخصصات الطبية، التعليم والتدريب المهني والتقني، ريادة الأعمال والإبتكار في التعليم العالي، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كما سيتم خلال الملتقى ترتيب زيارات ميدانية للوفد الأردني لعدد من الجامعات الكردستانية في مختلف المحافظات بهدف التشبيك بين رؤساء الجامعات الأردنية والكردستانية وإتاحة الفرصة لهم للتحاور وتوقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جهة أخرى التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الوفد الأردني للملتقى الدكتور مأمون الدبعي رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة المشاركة في هذا الملتقى، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للملتقى وأهدافه لضمان تحقيق الفائدة المرجوة منه للطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.