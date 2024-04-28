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الدكتور زياد الزعبي يُحاضر في فيلادلفيا عن (الأدب الملتزم)

28 أبريل 2024
الدكتور زياد الزعبي يُحاضر في فيلادلفيا عن (الأدب الملتزم)

وطنا اليوم:بدعوة من اللجنة الثقافية في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا، ألقى الدكتور زياد الزعبي أستاذ النقد الحديث في جامعة اليرموك محاضرة بعنوان (الأدب الملتزم)، قدّمه فيها الدكتور زهير توفيق عضو اللجنة، فنوّه بمؤهلاته الأكاديمية العالية وخبرته الإدارية المشهودة وكتبه المتفرّدة، وخاصّة على صعيد التعريف بعرار وشاعريته في الأردن وأقطار الوطن العربي.
واستهلّ الدكتور الزعبي المحاضرة قائلًا: موضوعة الالتزام في الأدب واحدة من الموضوعات التي شغلت الباحثين والنقاد منذ تشكلت نظرياتها المرتبطة بالواقعية الاشتراكية والفلسفة الوجودية التي مثلت آراء سارتر محورها وحددت عناصرها. وينظر إليها بوصفها موضوعة جديدة متخلقة في إطار الأدب الحديث وسياقاته الاجتماعية والفلسفية. لكني هنا وفي حديثي الآتي سأقف على حضور هذه الموضوعة في الإطار الثقافي العربي عبر امتداداته التاريخية وسياقاته السياسية والفكرية والفنية، سعيا إلى بيان حضور أو غياب الالزام والالتزام فيه. وهذا الحديث محاولة هنا للإفلات من أسر الرؤية الأكاديمية التي تصر على الاقتباسات والتقميش والإذعان للتصورات والنظريات التي تستقبلها
وأعقب المحاضرة حوار شارك فيه أساتذة الكلية وطلّابها مع الدكتور الزعبي، كما شكر عميد الكلية الدكتور غسان عبد الخالق المحاضر المتميّز لقاء تلبيته دعوة اللجنة الثقافية في الكلية، مؤكدًا أهمية هذه المحاضرات في إثراء المفاهيم والمعارف لدى أساتذة وطلاب الجامعات.


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