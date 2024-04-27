بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

إطلاق أوبرا جدارية محمود درويش في بيت الفلسفة بمدينة الفجيرة

27 أبريل 2024
إطلاق أوبرا جدارية محمود درويش في بيت الفلسفة بمدينة الفجيرة

وطنا اليوم – شَهد بيت الفلسفة في مدينة الفجيرة إطلاق أوبرا جدارية محمود درويش بحضور الفنان مارسيل خليفة وعميد بيت الفلسفة الدكتور أحمد برقاوي وعدد من الإعلاميين والأدباء والفنانين ، ويعد نص جدارية واحد من أهم النصوص الملحمية في المنجز الشعري العربي المعاصر والذي يحكي بلغة الشعر والتجلي سيرة مواجهة حوارية بين الذات والعالم، ويخوض عميقاً في رحلة الإنسان بين الحياة والموت، وفي معاني الوجود والكينونة والخلود والعدم، وقد استغرق هذا النص الشعري أكثر من عامين من العمل قضاها الفنان مارسيل خليفة لإنجازه في صيغة أوبرا غنائية، وطالما حظي منجز محمود درويش الشعري باهتمام ومكانة خاصة عند صاحب أندلس الحب وأحمد العربي وأحن إلى خبز أمي والذي حمل قصائده المغناة التي التحمت بالهم الإنساني وطاف بها أهم مسارح العالم.
وتخلل المؤتمر الصحفي كلمة للفنان مارسيل خليفة وكلمة لعميد بيت الفلسفة الدكتور أحمد البرقاوي كما عرضت بعض المقتطفات من أوبرا جدارية محمود درويش .
ويأتي هذا التعاون بين الفنان مارسيل خليفة وبيت الفلسفة ضمن سعي بيت الفلسفة منذ تأسيسه في نشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنويرية والتي تعد هدفاً اساسياً من أهدافه، وسعياً منه كذلك لأن يكون مؤسسة رائدة في نشر الفكر الفلسفي المستنير والواعي ولتكون إمارة الفجيرة عاصمة من عواصم الثقافة الفلسفية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:41

“التدريس التأملي” ورشة تدريبية للمعلمين والمعلمات نظمها جمعية بادري للتنمية والتأهيل الخيرية

21:33

الاحتلال: سنؤجل عملية رفح في حال التوصل لاتفاق تبادل أسرى

21:01

أفعى تلدغ حدثا في الصبيحي وحالته العامة سيئة

19:47

ثورة الجامعات في أميركا وبعض الدول الغربية على هذا النحو تمثل حدثا من أهم أحداث المرحلة الزمنية المعاصرة

17:53

اتحاد العمال يشارك بمؤتمر العمل العربي والاتحادات العربية تنتخب الفناطسة نائبا لرئيس “فريق العمال”

17:45

انطلاق فعاليات المؤتمر المعماري الاردني الدولي السابع تحت رعاية رئيس الوزراء

17:32

الأمير عمر بن فيصل :الأردن يجب ان يصبح مركزًا للرياضات الإلكترونية في المنطقة

17:29

تشتمل على حدائق في لواء بني كنانة وفرع لمركز زها الثقافي بالمشارع

17:26

الاتصالات الأردنية توزع أرباحاً بقيمة 41.250 مليون دينار على مساهميها

16:10

زين راعي الاتصالات الحصري لسِباق ألترا ماراثون البحر الميت

15:41

بالفيديو : الكوفحي يوجه” 3 “رسائل جريئة من ضفاف نهر اليرموك وبالقرب من الاراضي الفلسطينية المحتلة

14:52

الشرفات ينتقد الساسة ويتهم بعضهم بالكذب والخداع

وفيات
وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024