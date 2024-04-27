عمان الأهلية تُكرّم المشاركين بفعاليات احتفالات الإفطار الخيرية الرمضانية

وطنا اليوم_

كرّم رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان المشاركين بفعاليات احتفالات الإفطار الخيرية الرمضانية ومنها افطارات الأيتام وافطار سكن الطالبات في كلية فنون الطهي والضيافة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة.

وحضر حفل التكريم نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميدة الكلية الدكتورة سوزي حاتوغ.

وألقى حمدان كلمة شكر خلال الحفل، حيث أشاد بالجهود المبذولة من قِبل المشاركين في تنظيم وتنفيذ الأنشطة الرمضانية.

كما قدّم الشكر والتقدير للطلبة الذين شاركوا في تنظيم هذه الأنشطة وأظهروا التضامن والتعاون في أسمى معاني التطوع المجتمعي.

من جانبها، أعربت عميدة الكلية الدكتورة سوزي حاتوغ عن فخرها بالجهود التطوعية التي قدّمها الطلبة في خدمة المجتمع وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الخيرية.

وقالت: ان ما قام به طلبة الكلية خلال خمسة أيام فاق التوقعات إذ بذل طلبة الكلية جهدا خارقا بدافعية وشغف. فقد قام الطلبة بإعداد وتقديم 1500 وجبة إفطار على مدى خمسة أيام في مسرح الأرينا وزعت على 1200 طفل يتيم و300 طالبة من طالبات السكن في الجامعة بالتعاون مع المدربين وأعضاء هيئة التدريس الطهاة.

وشارك في الفعاليات على مدى الخمسة أيام 37 طالبا وطالبة بعدد ساعات يتراوح بين 8-10 ساعات يوميا أي ما مجموعة 80-100 ساعة عمل خلال الفترة كاملة.

وعرض نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود نتائج تصنيف كيو أس QS للحقول العلمية لهذا العام والذي شهد تميّز تخصص ادارة الضيافة والذي حلت به الجامعة بالمرتبة 101-150 على مستوى العالم.

وأوضح أن الجامعة تعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية العالمية ضمن مجموعة من المؤشرات التي تسهم في تحقيق تطوير مستمر ومواكب لجميع التخصصات العلمية التي تطرحها، موضحاً أن دخول الجامعة ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم في تخصصات إدارة الضيافة والتي تطرحها كلية إدارة الضيافة وفنون الطهي في الجامعة تؤكد أن الجامعة تعمل ضمن أعلى معايير الجودة، حيث أسست هذه الكلية قبل ثلاثة أعوام فقط واليوم تنافس ضمن أفضل 150 جامعة في العالم، وهذا بفضل الخطط الدراسية العصرية والبنية التحتية الحديثة من مختبرات ومرافق، بالإضافة لكادر تدريسي وإداري مؤهل بأعلى المؤهلات العلمية والمهنية.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، عميدة الكلية بتحقيق هذا الإنجاز النوعي مؤكداً حرص الجامعة على تطوير كافة البرامج الأكاديمية بما يحقق أهدافها في التنافسية العالمية من خلال تقديم تعليم نوعي بأعلى المعايير العالمية.

وفي ختام الحفل، سلم راعي الحفل الشهادات للطلبة كتقدير وامتنان من الجامعة على جهودهم الطيبة في خدمة المجتمع.