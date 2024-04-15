“شومان” تطلق جائزتها للابتكار للعام 2024

وطنا اليوم – أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، اليوم الاثنين، عن إطلاق جائزة عبد الحميد شومان للابتكار بنسختها الثالثة للعام 2024.

وتسعى الجائزة بحسب بيان للمؤسسة، إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي لتقديم حلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية وتحقق التقدم التكنولوجي، مشيرة إلى أنها عملت في هذه الدورة على إطلاق الجائزة ولأول مرة في فلسطين بالإضافة الى الأردن.

وأكدت المؤسسة أنها بدأت باستقبال طلبات التقدم للجائزة وتستمر لغاية 30 أيار المقبل، حيث تغطي الجائزة مسارين رئيسيين: مسار الابتكار المجتمعي، الذي يركز على تطوير حلول للتحديات الاجتماعية، ومسار الابتكار التكنولوجي العميق، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكارات التكنولوجية المتقدمة التي تقدم حلولاً يمكن تطبيقها في مختلف القطاعات.

ودعت المؤسسة المبتكرين والباحثين والشركات الناشئة من الأردن وفلسطين، إلى تقديم مشاريعهم التي تندرج ضمن المجالات الستة الرئيسية التي تغطيها الجائزة وهي: الرعاية الصحيّة والتكنولوجيا الطبيّة، سوق العمل وحلول الإنتاجيّة الاقتصاديّة، الحلول التعليمية، الزراعة، التكنولوجيا الخضراء والاستدامة البيئيّة، التصنيع والصناعات المتقدّمة.

ونوهت المؤسسة إلى أنه يمكن التقدم للجائزة في واحدة من ثلاث مراحل تتناسب مع مختلف مراحل تطور المشاريع: إثبات المفهوم والتجريب، او إثبات المفهوم وتصميم النموذج الأولي، تطوير المنتج والتحقق من صحته، والنمو. يمكن للمشاريع في كل مرحلة طلب الحد الأقصى للتمويل المحدد لهذه المرحلة والذي يتفاوت بين 25,000 و100,000 دينار أردني، وسيحدد المبلغ الفعلي للمنحة بناءً على مدى تلبية المشروع للمتطلبات المسبقة.

كما توفر الجائزة أيضاً برنامج لبناء قدرات أصحاب المشاريع، والذي يهدف إلى مساعدة الفرق المتأهلة لمرحلة التدريبات بالعمل على تطوير مهاراتها الابتكارية والريادية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن للمتقدمين للجائزة زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة عبد الحميد شومان https://shoman.org/Innovation-Award، أو التواصل عبر البريد الالكتروني: innovation.award@shoman.org.jo.