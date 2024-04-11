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تسريب عن وفد التفاوض الإسرائيلي: نتنياهو يعوق صفقة التبادل

منذ ساعة واحدة
تسريب عن وفد التفاوض الإسرائيلي: نتنياهو يعوق صفقة التبادل

نقلت القناة الـ12 عن تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعوق صفقة التبادل، وأن المفاوضات بشكلها الحالي “قد تستمر عاما”.

وقالت القناة نقلا عن عضو بفريق المفاوضات الإسرائيلي قوله إن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب أيضا، مضيفا “كنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض”.

من جهته، قال مكتب نتنياهو -ردا على تسريب وفد التفاوض- إن “نتنياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة المخطوفين وهو يرفض اتفاق استسلام”، لافتا إلى أن “حماس هي من تحبط التوصل لصفقة”، وفق قوله.


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