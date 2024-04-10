فعاليات ترفيهية ثاني وثالث أيام العيد في المحافظات

وطنا اليوم:تنظم وزارتا الثقافة والسياحة والآثار فعاليات وأنشطة ترفيهية للعائلات والأطفال في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك في جميع محافظات المملكة.

ويتضمن برنامج رمضانيات الذي تنظمه وزارة الثقافة في 14 موقعًا بجميع المحافظات، أنشطة وفعاليات، كالأغاني الوطنية التراثية يقدمها ثلة من الفنانين والشعراء، وكرنفالات للأطفال، وعروضًا فلكورية؛ إذ تبدأ الفعاليات من الساعة الخامسة عصرًا ولغاية السابعة مساء.

كما تنظم وزارة السياحة فعاليات عيد الفطر في الساحة الهاشمية، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، والتي تشمل عروضًا وأنشطة للأطفال كألعاب بهلوانية وفقرة الساحر إلى جانب مسابقات وجوائز. وتبدأ هذه الفعاليات من الساعة 3 عصرا وحتى السابعة مساء.

وستنشر وزارة الثقافة عبر صفحة “احتفالات الأردن” على موقعي فيسبوك، و إنستجرام، مزيدًا من التفاصيل حول هذه الفعاليات والأنشطة.