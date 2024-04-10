بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

فعاليات ترفيهية ثاني وثالث أيام العيد في المحافظات

منذ 3 ساعات
فعاليات ترفيهية ثاني وثالث أيام العيد في المحافظات

وطنا اليوم:تنظم وزارتا الثقافة والسياحة والآثار فعاليات وأنشطة ترفيهية للعائلات والأطفال في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك في جميع محافظات المملكة.
ويتضمن برنامج رمضانيات الذي تنظمه وزارة الثقافة في 14 موقعًا بجميع المحافظات، أنشطة وفعاليات، كالأغاني الوطنية التراثية يقدمها ثلة من الفنانين والشعراء، وكرنفالات للأطفال، وعروضًا فلكورية؛ إذ تبدأ الفعاليات من الساعة الخامسة عصرًا ولغاية السابعة مساء.
كما تنظم وزارة السياحة فعاليات عيد الفطر في الساحة الهاشمية، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، والتي تشمل عروضًا وأنشطة للأطفال كألعاب بهلوانية وفقرة الساحر إلى جانب مسابقات وجوائز. وتبدأ هذه الفعاليات من الساعة 3 عصرا وحتى السابعة مساء.
وستنشر وزارة الثقافة عبر صفحة “احتفالات الأردن” على موقعي فيسبوك، و إنستجرام، مزيدًا من التفاصيل حول هذه الفعاليات والأنشطة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:32

مجمع اللغة العربية ينظم مؤتمره السنوي حول اللغة العربية في جنوبيّ شرق آسيا

12:56

ولي العهد: اللهم تمم لي ولزوجتي الغالية رجوة بكل خير

12:31

نشامى الأمن العام في ميادين ودروب الوطن

12:17

عاصمة أوروبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

11:40

الديوان الملكي : ولي العهد،والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول

11:35

ثورة في شركة غوغل ضد تعاونها مع إسرائيل

11:25

2.2 مليار دينار قيمة حركات (كليك) للربع الأول من 2024

11:13

الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة

11:10

إعلام عبري: حماس تعزز سيطرتها على خانيونس

10:57

وفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024

10:51

بايدن: سياسة نتنياهو خاطئة وأدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار

10:40

خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ وسيعاقب على ذلك

وفيات
وفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيود