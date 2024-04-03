بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

توعدات بتصفية قيادات الجيش الإسرائيلي… صورهم تغزو شوارع طهران

3 أبريل 2024
توعدات بتصفية قيادات الجيش الإسرائيلي… صورهم تغزو شوارع طهران

وطنا اليوم_غزت صور مسؤولين في الجيش والحكومة الإسرائيلية شوارع ومفترقات رئيسية في العاصمة الإيرانية طهران، متوعدة بتصفية قيادات الجيش الإسرائيلي ردا على قصف قنصلية إيران في دمشق.

وتوعدت إيران إسرائيل بـ “رد” سيجلب “الندم” على قصفها مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، في هجوم أسفر عن مقتل سبعة من كبار ضباط “الحرس الثوري”، على رأسهم قائد “فيلق القدس” في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي.

ونعى المرشد الإيراني علي خامنئي في بيان على موقعه الرسمي، زاهدي ونائبه محمد هادي حاج رحيمي وقال إنه “سينال الكيان الصهيوني الخبيث عقابه على أيدي رجالنا البواسل، سيندم الصهاينة على هذه الجريمة ومثيلاتها”. ويشير بيان خامنئي إلى دور القيادي الغامض في ميادين “المخاطر والقتال” منذ الثمانينات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:21

بعث زيادة حجم الصادرات الزراعيه بين الاردن والسعودية

05:02

اتفاقية لادارة وتشغيل ساحه البضائع الخطره بالعقبة

04:25

الأوقاف تصرّح حول مصليات العيد بالأردن

03:22

تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

03:20

القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب انجاز المشاريع السياحية بالمحافظة

02:19

الاميره دانا فراس تبحث اجراءات مشروع دعم صمود التراث امام التغير المناخي

01:36

بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)

01:30

جامعة جدارا توقع اتفاقية شراكة مع شركة بلادور للحلول التقنية

01:25

ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك

00:47

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام

00:15

مع اقتراب عيد الفطر المبارك… بلدية خالد بن الوليد تقوم باعمال تنظيف داخل المقبرة في بلدة ملكا

00:01

ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الافطار

وفيات
وفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024