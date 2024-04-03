توعدات بتصفية قيادات الجيش الإسرائيلي… صورهم تغزو شوارع طهران

وطنا اليوم_غزت صور مسؤولين في الجيش والحكومة الإسرائيلية شوارع ومفترقات رئيسية في العاصمة الإيرانية طهران، متوعدة بتصفية قيادات الجيش الإسرائيلي ردا على قصف قنصلية إيران في دمشق.



وتوعدت إيران إسرائيل بـ “رد” سيجلب “الندم” على قصفها مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، في هجوم أسفر عن مقتل سبعة من كبار ضباط “الحرس الثوري”، على رأسهم قائد “فيلق القدس” في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي.



ونعى المرشد الإيراني علي خامنئي في بيان على موقعه الرسمي، زاهدي ونائبه محمد هادي حاج رحيمي وقال إنه “سينال الكيان الصهيوني الخبيث عقابه على أيدي رجالنا البواسل، سيندم الصهاينة على هذه الجريمة ومثيلاتها”. ويشير بيان خامنئي إلى دور القيادي الغامض في ميادين “المخاطر والقتال” منذ الثمانينات.