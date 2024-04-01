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عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورة

منذ ثانيتين
عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورة

وطنا اليوم:تنعى عشائر الشوبك عامة، وال الطورة خاصة فقيدها القاضي الدكتور عبدالقادر اسماعيل الطورة، عضو المحكمة الدستورية الاردنية سابقآ، و قاضي محكمة التمييز سابقآ، الذي وافته المنية فجر اليوم الاثنين، الموافق ١/٤/٢٠٢٤،حيث سيوارى الثرى في لواء الشوبك، قرية الحدادة، تقبل التعازي يومي الأثنين والثلاثاء في الشوبك للرجال في ديوان ال صباح الحدادة وللنساء في ديوان ال غنيمات /الجهير، ويوم الأربعاء الموافق ٣/٤/٢٠٢٤ في ديوان ابناء الكرك دابواق للرجال والنساء من الساعة ٣ عصرا حتى الساعة ١١ مساءاً.
إنا لله وإنا إليه راجعون.


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