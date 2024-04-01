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مهم للجالية الأردنية في الإمارات بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

منذ ساعة واحدة
مهم للجالية الأردنية في الإمارات بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

حددت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة عطلة عيد الفطر السعيد لمدة أسبوع من 8 إلى 14 نسيان / أبريل الجاري.


وتستعد دول العالم إلى تحري هلال شهر شوال للعام 1445هجري مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر.

وسيختلف موعد تحري الدول لهلال شهر شوال وفقا لمواعيد صيام كل دولة، حيث ستتحرى الهلال في الـ8 من آيار كل من دول السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت واليمن والعراق والبحرين وفلسطين وسوريا ولبنان

وجمهورية مصر العربية والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي وعدد من الدول الإسلامية والعالمية.

فيما الدول التي بدأت صيامها يوم 12 مارس فستتحرى هلال شهر شوال يوم الثلاثاء الموافق الـ9 من آيار ومنها الأردن وليبيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي، واليابان، وسنغافورة واندونيسيا والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والمغرب.

وفي هذا السياق، أوضح مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، أن عيد الفطر من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل في أغلب الدول، بناءً على رؤية الهلال.

ومن الملاحظ أن هناك عددًا من الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس الماضي، ستتحرى هلال شهر شوال للعام 1445ه يوم الاثنين 8 أبريل، ومع غروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد في تلك الدول.


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