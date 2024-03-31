بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حماس: فتح أرسلت رجال أمن لشمال غزة بذريعة تأمين المساعدات

منذ 30 ثانية
حماس: فتح أرسلت رجال أمن لشمال غزة بذريعة تأمين المساعدات

اتهمت حماس حركة فتح بإرسال ضباط أمن إلى شمال قطاع غزة بذريعة تأمين شاحنات المساعدات.

ونفى مسؤول بالسلطة الفلسطينية هذا الاتهام الذي وجهته وزارة الداخلية في غزة.

ماذا قالت “حماس” في اتهامها؟


– أبلغ قيادي بحماس تلفزيون الأقصى بأن ماجد فرج رئيس المخابرات بالسلطة الفلسطينية هو المشرف على مهمة القوة.

– فرج قال إن ستة أعضاء من القوة، التي رافقت شاحنات المساعدات التي دخلت من خلال معبر رفح الحدودي مع مصر، اعتُقلوا وإن قوات الشرطة تلاحق الأعضاء الآخرين للقبض عليهم.

– قالت زارة الداخلية في غزة في بيان “تسلل إلى منطقة شمال غزة عدة ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات العامة في رام الله، في مهمة رسمية بأوامر مباشرة من ماجد فرج، بهدف إحداث حالة من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية، وبتأمين من جهاز الشاباك الإسرائيلي وجيش العدو، وذلك بعد اتفاق تم بين الطرفين”.

– الوزارة أضافت: “تعاملت الأجهزة الأمنية في غزة مع هذه العناصر، وتم اعتقال عشرة منهم، وإفشال المخطط الذي جاءوا من أجله، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:18

الفيصلي يحسم كلاسيكو الأردن ويواصل مطاردة الحسين إربد

01:07

جمعية سيدات الشوبك الخيرية: قصة نجاح تُتوّج بوسام اليوبيل الفضي

00:06

أشغال المفرق: ثلاث قضايا سرقة شواخص مرورية أمام القضاء

23:28

القسّام: قصفنا جنود وآليات العدو بمحيط الشفاء

22:20

شهود عيان  : انهيار شارع بيت رأس الرئيسي في إربد

22:09

من خلال ملتقى شبابي نوعي، حزب إرادة من المحافظات والجامعات إلى عمان الغربية والعنوان “كيف تكون إنت الواسطة”

21:35

مصادر: مجلس النواب يعقد جلسته الأخيرة غدا

21:31

النائب ميادة شريم لجماهير الفيصلي والوحدات : كونوا في خندق الوطن والقضية

21:30

الملك يشيد بدور أبناء البادية الجنوبية بمراحل تأسيس الدولة

20:41

نتنياهو: صادقنا على خطط للدخول إلى رفح وإخلاء المدنيين

20:21

تسريح قائد عسكري عراقي لتقديمه فقرة برنامج مسابقات

20:11

ضبط حبوب كبتاغون مخبأة بطريقة غريبة في السعودية

وفيات
وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة اللهنعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمد