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هل يجوز للإمام فتح الهاتف أثناء الصلاة

منذ ساعة واحدة
هل يجوز للإمام فتح الهاتف أثناء الصلاة

وطنا اليوم:بعد ان أثار مقطع فيديو ظهر فيه إمام مسجد يستخدم هاتفه المحمول أثناء صلاة التراويح في أول أيام رمضان، جدلا واسعا على مواقع التواصل، حسمت الإفتاء المصرية الجدل جول حكم استخدام الموبايل أثناء الصلاة.
وقال أمين الفتوى ومدير إدارة العلاقات الأسرية بالدار الدكتور عمرو الورداني، إن الصلاة في هذه الحالة صحيحة.
وأوضح أن الهاتف المحمول به مساحة تجعل الإمام لا يقوم بتقليب الأوراق كثيرا.
ووفقا لجريدة “الوطن” المصرية، الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، كان لصلاة التراويح في أول أيام رمضان، تجاوزت مدة البث المباشر الساعتين و25 دقيقة، وأّم المصلين أكثر من إمام، وفي الدقيقة الـ103 كان دور هذا الإمام الذي ظهر في الفيديو، إذ كان يقرأ القرآن الكريم من الموبايل لعدم إجادته حفظ السورة القرآنية التي كان يقرأ منها.
إمام المسجد، تلعثم بعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءة الآية 55 من سورة البقرة ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾، ما اضطر أحد الأئمة للتصحيح له عندما لاحظ أنه أطال الوقوف بعد قراءة الفاتحة وعدم حفظ الآية القرآنية، ليستكمل الإمام قراءته القرآنية لمدة دقيقتين ثم استكمل الصلاة وسّلم ليستكمل إمام آخر باقي صلاة التراويح.


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