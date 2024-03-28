مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير المخابرات العامة الأسبق

الفريق أول المتقاعد طارق علاء الدين طوبال برسيق (أبو حسن) عن عمر ناهز الـ89 عاماً.

زوج الفاضلة سهير السعودي، ووالد كل من: حسن، زيد.

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس بعد صلاة العصر من مسجد الجالودي – أبو السوس – امتداد شارع الصناعة – مقابل مدخل الدبة

إلى مقبرة الدبة – أبو السوس.

وتقبل التعازي لمدة 3 أيام في منزل المرحوم الكائن في عبدون الجنوبي – خلف نقابة المقاولين – شارع صبحي المؤقت – منزل رقم 15، للنساء من الساعة 11 صباحاً وحتى 10 مساءً، وللرجال من الساعة 4 إلى 10 مساءً.

وكان عمل علاء الدين ضابطا في المخابرات العامة 1962-1989، ثم تولى مديرا للمخابرات العامة 1982-1989، وعين عضوا في مجلس الأعيان 1989.

إنا لله وإنا إليه راجعون..