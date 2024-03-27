بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

التعمري يطالب وزارة الشباب بإصلاح أرضية ستاد عمان

منذ ساعة واحدة
التعمري يطالب وزارة الشباب بإصلاح أرضية ستاد عمان

وطنا اليوم:أعرب نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري عن انزعاجه الشديد من أرضية الملعب في استاد عمان الدولي، واصفا اياها بغير الصالحة للعب.
وطالب التعمري خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز المنتخب مساء الثلاثاء على منتخب باكستان، وزارة الشباب بتحسين أرضية الملعب، قبل أن يصحح له المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة، بأن هذا المطلب ليس فرديا بل جماعيا من كل لاعبي المنتخب.
وقال التعمري ان منتخب حصل على وصافة كأس اسيا، وينتظره مباره مفصلية مع منتخب طاجكستان لا يجوز أن تكون هكذا أرضية الملعب التي يلعب عليها ويجب الاهتمام، اذ من غير المعقول عدم رش الملعب بالمياه على أقل تقدير.
جماهير أردنية وعقب تصريحات التعمري تساءلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما كانت المياه مقطوعة عن استاد عمان ومنطقة المدينة الرياضية في يوم المباراة.
ومنذ سنوات تطالب الرياضة الأردنية ومختلف الفرق والمنتخبات بمنشآت رياضية جيدة، في حدها الأدنى استاد كبير بأحد المناطق المفتوحة والبعيد عن وسط العاصمة، بخاصة وأن استاد عمان الأكبر والاهم بالأردن أقيم في ستينيات القرن الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:16

وزير الداخلية: تخصيص 600 ألف دينار لإجراء مخططات شمولية لمعبري جابر والكرامة

11:08

سلمان للإغاثة يدعم مخيم الزعتري في الأردن بالبيوت المتنقلة

11:03

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في لواء المزار الشمالي

10:53

قتيل وأضرار في قصف حزب الله لمستوطنة كريات شمونة

10:15

عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات

10:13

رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية دور الجامعات في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني

10:00

تقرير أممي: أعداد المسنين بالأردن ترتفع 3 أضعاف بـ 2050

09:53

ولاية أميركية تقرّ قانونا يقيد استخدام القصّر لمواقع التواصل

09:40

طاجيكستان تفرمل السعودية وتحرمها من تأهل مبكر في تصفيات كأس العالم

09:34

عميد آل هاشم في الزمن الصعب .. رجل ذو همة تحيا به أمة

09:24

الاحتلال يصعّد على جبهة لبنان ويوقع قتلى بقصف مركز للإسعاف

09:16

شهيد ومصابون بقصف حارة الدمج في جنين

وفيات
نعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمدوفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائم