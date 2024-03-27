التعمري يطالب وزارة الشباب بإصلاح أرضية ستاد عمان

وطنا اليوم:أعرب نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري عن انزعاجه الشديد من أرضية الملعب في استاد عمان الدولي، واصفا اياها بغير الصالحة للعب.

وطالب التعمري خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز المنتخب مساء الثلاثاء على منتخب باكستان، وزارة الشباب بتحسين أرضية الملعب، قبل أن يصحح له المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة، بأن هذا المطلب ليس فرديا بل جماعيا من كل لاعبي المنتخب.

وقال التعمري ان منتخب حصل على وصافة كأس اسيا، وينتظره مباره مفصلية مع منتخب طاجكستان لا يجوز أن تكون هكذا أرضية الملعب التي يلعب عليها ويجب الاهتمام، اذ من غير المعقول عدم رش الملعب بالمياه على أقل تقدير.

جماهير أردنية وعقب تصريحات التعمري تساءلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما كانت المياه مقطوعة عن استاد عمان ومنطقة المدينة الرياضية في يوم المباراة.

ومنذ سنوات تطالب الرياضة الأردنية ومختلف الفرق والمنتخبات بمنشآت رياضية جيدة، في حدها الأدنى استاد كبير بأحد المناطق المفتوحة والبعيد عن وسط العاصمة، بخاصة وأن استاد عمان الأكبر والاهم بالأردن أقيم في ستينيات القرن الماضي.