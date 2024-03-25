ليس تيك توك .. تطبيق صيني مثير يغزو أمريكا

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، في تقرير لها الأحد 24 مارس/آذار 2024، أن عدداً كبيراً من الشباب الأمريكيين بدأوا يلجأون إلى تطبيق صيني أصبحت شهرته تتسع في البلاد، وذلك في طريق بحثهم عن شيء ثوري ، بعد أن سئموا الشبكات الاجتماعية الأمريكية ومجاملاتها المزيفة وإهاناتها الكبيرة.

وفق التقرير نفسه، فإن هذا التطبيق ليس تيك توك، بل شاوهونغشو (Xiaohongshu)، الذي يعد مزيجاً من إنستغرام وريدت (Reddit)، وهو عبارة عن كتاب مقدس لأسلوب الحياة لأكثر من 300 مليون مستخدم شهرياً يبحثون عن نصائح حول الجمال والتسوق والسفر والحياة.

“استمع إلى النصائح”

في الصين، من المرجح أن يلجأ أي شخص يبحث عن تقييم لمطعم أو دليل إرشادي أو خط سير رحلة إلى التطبيق. لكن المراهقين في الولايات المتحدة ومن هم في العشرينات من العمر يبدأون في تحميله للانضمام لصيحة جمالية جديدة.

في هذه الصيحة، يحمل المستخدمون لافتة مكتوباً عليها الأحرف الصينية “tingquan”، التي تعني “استمع إلى النصائح”، ويدعون الآخرين إلى إبداء رأيهم في كيفية تحسين مظهرهم. ويمكن للمعلقين كتابة النصائح، لكنهم ينشرون أيضاً صوراً لتسريحات الشعر أو الصيحات المُقترَحة. وفي بعض الأحيان يُعدّلون صور الباحثين عن المشورة لإظهار كيف سيبدو مظهرهم بعد التحسين المُقترَح.

وخلافاً لمعظم البدائل، وخاصة في الغرب، فإنَّ ردود الفعل يمكن أن تكون مباشرة بطريقة مقلقة، لكنها بنّاءة أكثر من كونها مؤذية.

وقد اجتذب الهاشتاج #tingquan أكثر من 500 مليون مشاهدة، في الصين وخارجها.

غطت فجوة كانت في مواقع التواصل الشهيرة

وقالت كانديس لين، التي تصنع مقاطع فيديو توضيحية حول أحدث الاتجاهات “تريند” في الشبكات الاجتماعي الصينية لمتابعيها الذين يبلغ عددهم مليوني شخص على تيك توك وإنستغرام ويوتيوب: “الناس يتمسكون بالصوابية السياسية هذه الأيام؛ لدرجة أنهم يخشون التعبير عما يدور في أذهانهم خوفاً من التعرض للصد أو المقاطعة الاجتماعية”.

وأضافت كانديس، التي هاجرت من الصين إلى كاليفورنيا قبل عقدين من الزمن، أنَّ الناس في الصين أوضح، وفي بعض الأحيان يكونون صادقين إلى حد وحشي، لكنهم يقصدون حسن النية. وأعربت عن اعتقادها أنَّ مستخدمي الشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة يمكن أن يكونوا مجاملين لدرجة الإفراط؛ ولهذا السبب فإنَّ المستخدمين الشباب الذين يريدون التحدث بصدق عن مظهرهم وأسلوبهم الشخصي يبحثون الآن في مكان آخر.

وقال هانيو ليو، محلل السوق في شركة Daxue للاستشارات، إنَّ هذه التعليقات الصريحة تسلط الضوء على “فجوة في النظام البيئي للشبكات الاجتماعية الغربية”.

تهيمن شركة Meta Platforms على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وحول العالم، مع أكثر من 3.19 مليار مستخدم نشط يومياً عبر تطبيقاتها؛ على رأسها: واتساب وإنستغرام وفيسبوك. لكن الوصول إليها – والعديد من التطبيقات الغربية الأخرى – محظور في الصين. وطورت الشركات في الصين، بدورها، شبكات اجتماعية خاصة بها، التي اجتذبت 1.2 مليار مستخدم، ونادراً ما تتوسع خارج أسوار الصين الافتراضية. وتيك توك هو الاستثناء الملحوظ.

تطبيق صيني يحقق النجاح في أمريكا

وبدأ تطبيق شاوهونغشو في شنغهاي في عام 2013 واقتصر على المسافرين الصينيين الذين يبحثون عن نصائح للتسوق. وتطور ليصير موسوعة أنشأها المستخدمون تغطي جميع جوانب الحياة، حتى كيفية اجتياز فترة الحمل أو التعافي من الطلاق.

ولا تزعج فظاظة مجتمع شاوهونغشو المستخدمين الجدد غير الصينيين، الذين يقولون إنهم لا يتلقون هذا النوع من التعليقات من الأصدقاء المقربين.

قال ميكو هاياشي، وهو أمريكي ياباني يعيش في طوكيو يبلغ من العمر 37 عاماً: “في الغرب، الطريقة المهذبة للرد على مثل هذه الأسئلة هي: أنت تبدو رائعاً في أي حال”.

وأنزلت ميكو تطبيق شاوهونغشو في أوائل فبراير/شباط. وحملت علامة #tingquan طالبة النصيحة من المستخدمين حول كيفية الحصول على إطلالة براقة.

وبعد فترة وجيزة من نشر صورتها الأولى، تدفقت التعليقات، بما في ذلك تعليق يقترح جعل حواجبها وشعرها بنفس اللون. حتى إنَّ بعض المستخدمين عدلوا صورتها بالفوتوشوب لإظهار كيف ستبدو حين تضع أحمر شفاه جريئاً أو تغير لون شعرها.