أول منشور على “إكس” لحامل شريحة “نيورالينك” بمجرد “التفكير”

شارك الملياردير الأميركي إيلون ماسك أول منشور على الإطلاق يتمّ إنشاؤه بالتفكير فقط، من قِبل أول مريض مصاب بالشلل، مزود بشريحة “نيورالينك”.



وكتب ماسك معلّقاً على المنشور: “أول منشور على الإطلاق تمّ إنشاؤه بالتفكير فقط، باستخدام جهاز Neuralnk Telepathy”.









First ever post made just by thinking, using the @Neuralnk Telepathy device! https://t.co/mj8GfiuDcD



وفي المنشور الذي كتبه نولاند أربو، وهو أول رجل في العالم زُرعت شريحة “نيورالينك” في دماغه للتحكّم بالأجهزة من خلالها: “لقد حظّرني “تويتر” لأنّهم ظنوا أنني روبوت، لكن “إكس” وماسك أعاداني لأنني أنا”.





أربو لعب الشطرنج بواسطة الشريحة



كان ماسك قد أعلن في شهر شباط (فبراير)، أنّ أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة تعافى تماماً، وأصبح قادراً على التحكّم في فأرة كمبيوتر من خلال التفكير.





وفي بث مباشر لشركة “نيورالينك” الناشئة لصناعة رقائق الدماغ المملوكة لماسك، قبل أيام، ظهر المريض وهو يستخدم عقله للعب الشطرنج عبر الإنترنت.





وظهر أربو، المريض البالغ من العمر 29 عاماً، والذي أصيب جسده بالشلل بداية من أسفل الكتف بعد تعرّضه لحادث أثناء الغوص، وهو يلعب الشطرنج على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، ويحرّك المؤشر باستخدام شريحة “نيورالينك” خلال البث.





وتهدف عملية زرع الشريحة إلى تمكين الناس من التحكّم في مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح عبر أفكارهم فقط.



وقال أربو في المقطع الذي تّم بثه على “إكس”: “كانت الجراحة سهلة للغاية. سُمح لي بالخروج من المستشفى في اليوم التالي حرفياً. ولا أعاني من أي إعاقات إدراكية”.