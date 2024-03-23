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وفد المستشفى الأردني نابلس/2 يزور ضريح الشهيد شويعر ورفقائه

منذ 27 ثانية
وفد المستشفى الأردني نابلس/2 يزور ضريح الشهيد شويعر ورفقائه

وطنا اليوم_بمناسبة ذكرى معركة الكرامة السادسة والخمسين، زار وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس /٢، ضريح الشهيد المقدم صالح الشويعر ورفاقه الذين ارتقوا دفاعاً عن ثرى فلسط-ين في حرب حزيران عام 1967.

وقرأ الوفد الزائر الفاتحة على روح الشهيد الشويعر ورفاقه، ووضع أكاليل من الزهور تقديراً للتضحيات الجسام والبطولات الخالدة التي قدما الشهيد ورفاقه.

يشار إلى أن “أبو هاشم” إسم أطلقه النابلسيون على الشهيد المقدم صالح شويعر لانتسابه إلى جيش بني هاشم، لعدم الإستدلال على الإسم الحقيقي له عند تحديد الضريح بعد المعركة .


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