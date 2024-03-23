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حلقة جديدة من اتهامات “الهجمات السيبرانية”.. برلين تدين موسكو

منذ 3 دقائق
حلقة جديدة من اتهامات “الهجمات السيبرانية”.. برلين تدين موسكو

زعمت وكالة ألمانية لمكافحة الاختراق الإلكتروني وباحثون أمنيون يعملون لدى شركة Alphabet المالكة Google، أن مخترقين متمرسين -وصفتهم بأنهم مرتبطون بالمخابرات الروسية- هاجموا الشهر الماضي عدداً من الأحزاب السياسية الألمانية بغرض التسلل إلى شبكاتها وسرقة بياناتها، بحسب ما كشفت عنه

وقالت وحدة Mandiant التابعة لشركة Alphabet، في تقرير نُشر الجمعة 22 مارس/ آذار، إنها رصدت محاولة من جماعة (ABT 29) للاختراق الإلكتروني لخداع “شخصيات سياسية ألمانية مهمة” لحملها على فتح رسالة بريد إلكتروني في شكل دعوة لحضور حفل عشاء في الأول من مارس/ آذار يستضيفه الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب سياسي ينتمي إلى يمين الوسط في ألمانيا.

وتقول أجهزة المخابرات الغربية إن جماعة (ABT 29) تعمل بالوكالة عن المخابرات الخارجية الروسية، بحسب وكالة رويترز.

وأصدرت وكالة (BSI) الألمانية لمكافحة الاختراق الإلكتروني تحذيراً، اطلعت عليه رويترز، بخصوص الواقعة نفسها، قائلة إن المخترقين المدعومين من الدولة كانوا يستهدفون الأحزاب السياسية الألمانية في محاولة لضمان الوصول إلى شبكاتها على المدى الطويل والتسلل إلى بياناتها.

وقال الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في بيان، إنه تعرض منذ فترة طويلة لهجمات إلكترونية من جهات محلية وأجنبية.

وقال البيان: “في هذه الحالة أيضاً، تلقينا معلومات سريعة للغاية عن الهجوم… لم يكن هناك عشاء رسمي للاتحاد الديمقراطي المسيحي في الأول من مارس، كان الحدث زائفاً”.

ولم يقدم التحذير مزيداً من التفاصيل عن الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الهجمات، ولم يقدم هو ولا وحدة (Mandiant) تفاصيل عن الأشخاص المستهدفين على وجه التحديد.


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