مفتي ليبيا: دفع الأموال لأداء العمرة إهدار وغزة أولى به

وطنا اليوم:قال مفتي الديار الليبية، الشيخ الصادق الغرياني، الخميس، إن “دفع الأموال لأداء العمرة لأكثر من مرة يعد إهدارا لمال يجدر به أن يدفع لأهل غزة، ودعم المقاومة الفلسطينية”، فيما أكّد على “أن دعم أهل غزة له الأولوية”.

وفي السياق نفسه، شدّد مفتي الديار الليبية، عبر مقطع فيديو، على منصة “إكس” (تويتر سابقا) على أنه “لا ينبغي للمسلمين الاعتقاد بأن التزاحم لأداء العمرة يُعدّ أعلى درجات العبادة، في حين يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر للإبادة؛ لأنه يعتبر غفلة وتصرفا غير صحيح”، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، تابع مفتي الديار الليبية، مدينا ما وصفه بـ”الإقبال على مطاعم أجنبية تدعم الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن “الأموال التي تُدفع إليهم تذهب لقتل سكان غزة وتجويعهم”.

كذلك، حذّر الغرياني مما اعتبره “الانسياق وراء الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بإنشاء معبر بحري من أجل إغاثة غزة” ووصفه بـ “الاختراع الصهيوني”؛ فيما خاطب مفتي الديار الليبية، المسلمين، متسائلا عما إذا كان يعقل أن يسلّم المسلمون ما يمكن أن يمنحوه من مساعدات لأهل غزة إلى الولايات المتحدة عبر شراء بضائعها، لتقوم بمنح السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وختم مفتي الديار الليبية، كلامه بالقول: “إن تقديم الإغاثة لسكان غزة لا يحتاج إلى قوافل ومعابر، إنما يحتاج إلى وقف إطلاق النار”.

تجدر الإشارة إلى أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، دخل يومه الـ168، وسط جهود دولية لدفع جميع الأطراف باتجاه هدنة لوقف الحرب، فيما الاحتلال مستمر في ارتكاب المجازر في القطاع