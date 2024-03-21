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وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائم

منذ ساعة واحدة
وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائم

انتقل الى رحمة الله تعالى الاعلامي الاردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.


ونعت قنوات الكأس الرياضية القطرية ببالغ الحزن والاسى الزميل محمد الكيالي رئيس قسم المصورين الذي توفى اليوم الخميس.


وتقدمت قنوات الكاس بخالص العزاء لأسرة الفقيد وقالت إنه “كان واحداً من الذين خدموا بكل تفان قنوات الكاس طوال مسيرته الطويلة معها.. وسيتم نقل جثمان الراحل إلى الأردن ودفنه غداً الجمعة.


وبحسب التفاصيل  فقد توفي الزميل الكيالي قبل افطار اليوم الخميس العاشر من رمضان وهو صائم، إثر جلطة أصابته.

إنا لله وإنا إليه راجعون


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