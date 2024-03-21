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ثلاثية أردنية في مرمى باكستان بتصفيات كأس العالم

منذ 3 ثواني
ثلاثية أردنية في مرمى باكستان بتصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:حقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره الباكستاتي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء عن طريق موسى التعمري.
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة عن طريق علي علوان من ضربة جزاء تحصل عليها يزن النعيمات.
وفي الشوط الثاني تحصل موسى التعمري على ضربة جزاء تصدى لها حارس منتخب باكستان.
وعاد موسى التعمري في الدقيقة 85 ليسجل الهدف الثالث للمنتخب الوطني.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد النشامى لأربع نقاط في المركز الثالث بعد طاجكستان صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما تحتل السعودية صدارة المجموعة بإنتظار مواجهة الأخضر مع طاجكستان الليلة.


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