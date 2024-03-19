كريشان يلتقي السفير الألماني / مصور

وطنا اليوم_عمان / التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في مكتبه اليوم (الثلاثاء) سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في عمّان الدكتور بيرترام فون مولتكه.



وعبر كريشان خلال اللقاء عن تقديره للعلاقات الثنائية الطويلة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً على أهمية المواقف الألمانية والأوروبية والأمريكية والدولية لدعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب على قطاع غزة وعودة النازحين في القطاع إلى ديارهم.



كما أكد أهمية مواقف هذه الدول في مساندة جلالة الملك لإرساء حلّ الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على الثرى الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.



من جانبه أشاد السفير الألماني بيرترام فون مولتكه بالعلاقات الثنائية الألمانية – الأردنية، لافتاً إلى اللقاء المهم الذي جرى قبل يومين بين جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس في العقبة، والذي جرى خلاله استعراض قضايا المنطقة، ومنها القضية الفلسطينية، وأهمية وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى بحث العلاقات المتينة بين البلدين، وأهمية تعزيز الدعم الألماني للأردن.



وأكد حرص جمهورية ألمانيا الاتحادية على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، ومنها قطاع الإدارة المحلية.