الافتاء تجيز الإفطار للنشامى خلال مباراة باكستان

وطنا اليوم:أكد لاعب منتخبنا الوطني نور الروابدة أن دائرة الافتاء اجازت للاعبين الإفطار خلال مبارة النشامى مع باكستان عند الساعة 12 ظهر الخميس 21 الجاري، بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، وذلك ضمن ذهاب التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وقال الروابدة في تصريحات للإعلام ان عددا من اللاعبين تواصلوا مع دائرة الافتاء التي اجابت بجواز الافطار في رمضان طالما أن اللاعبين على سفر، مشددا على ان الموضوع يعود للاعبين انفسهم.

وتتجدد المواجهة مع باكستان عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 الجاري على ستاد عمان الدولي.