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ٱجتماع الهيئة العامة لمنتدى الوسطية للفكر والثقافة

منذ 5 ساعات
ٱجتماع الهيئة العامة لمنتدى الوسطية للفكر والثقافة


تم أمس الاجتماع في قاعة المنتدى العالمي للوسطية برئاسة المهندس مروان الفاعوري رئيس المنتدى وحضور مندوب وزارة الثقافة وعدد كبير من اعضاء الهيئة العامة..


وفي بداية الاجتماع رحب المهندس مروان الفاعوري بمندوب وزارة الثقافة والحضور  من اعضاء الهيئة العامة.. وبين دور المنتدى في بث روح الوعي في مفاصل المجتمع واجزائه.

وما كان هذا ليتم لولا دعم وزارة الثقافة ودعم المفكرين والمثقفين.. ثم تلا الدكتور زيد المحيسن التقرير الاداري والذي يلخص أنشطة المنتدى على مستوى المقر والفروع..

بعد ذلك بين المحاسب القانوني المعتمد التقرير المالي وتفصيلاته.. ثم تحدث الدكتور حسن علي المبيضين حول دور المنتدى في تنفيذ برنامج التحصين الفكري في المدارس والجامعات.. ثم جرى التصويت على التقريرين بالإجماع..


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