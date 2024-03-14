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أخصائي أردني: الصوم يقضي على الفيروسات ويقوي المناعة

14 مارس 2024
أخصائي أردني: الصوم يقضي على الفيروسات ويقوي المناعة

وطنا اليوم:أشار أخصائي الأمراض الباطنية والصدرية والتنفسية وأمراض النوم الأردني، الدكتور محمد حسن الطراونة، إلى أن الصوم يسهم بالقضاء على الفيروسات والبكتيريا ويدفعها عن الجسم، فلا دواء افضل من الصيام

كما أكد الدكتور محمد حسن الطراونة أن الصوم يقوي مناعة الجسم. وأوضح أن الصيام لفترات طويلة وخاصة للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل صحية وبخاصة بوظائف الكلى أو الضغط أو السكري، يعطي الفرصة للأمعاء لتتخلص من الشوائب العالقة بها ويحفز الجسم لإنتاج كريات الدم البيضاء، وهي الأهم بجهاز المناعة، والتي تجعل الجسم بحالة الدفاع لمواجهة البكتيريا والفيروسات والتخلص منها بحالة تعرضها للجسم.
وفيما يتعلق بجفاف الحلق نهار رمضان وتأثير الفيروس في ذلك، يؤكد أنه كلام غير علمي وليس دقيقا ولا مثبتا.
وصرح بأن الإنسان يتأثر بكمية الفيروسات والظروف التي تعرض لها، وقوة المناعة في اللحظة التي تعرض فيها للفيروس والوصول إليه، موضحا أن الصيام يسبب الجفاف ويزيد احتمال تخثر في الدم ومشاكل بوظائف الكلى للأشخاص الذين لديهم مشاكل في القلب والكلى.
وحول تقوية جهاز المناعة في شهر رمضان، حث الطراونة على تناول المواد الغنية بالبروتينات والمعادن والفيتامينات كالخضار والفواكه، وممارسة الرياضة بما لا يقل عن 60 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيا، والنوم الكافي لبناء الجسم والتخلص من معاملات الالتهابات على أن لا يقل عن 8 ساعات يوميا، وشرب 3 لترات ماء، والمحافظة على الصحة الذهنية والبدنية كالقراءة والاتصال مع الأصدقاء.


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