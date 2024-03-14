برنامج علي جمعة مفتي مصر السابق يثير الجدل بأولى حلقاته

وطنا اليوم:أثار مفتي مصر السابق، الجدل بعد بث أولى حلقات برنامج علي جمعة الرمضاني بعد رده على أسئلة بشأن قضايا جدلية، مثل العلاقات خارج إطار الزواج، والاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام، وقضية دخول غير المسلم للجنة، والتي طُرحت عليه في برنامج “نور الدين”.

فيما تسببت أجوبة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، حيث تلقى برنامج علي جمعة، سؤالاً من طالب: هل علاقة شاب بفتاة خارج نطاق الزواج تعتبر حراماً؟

أجاب علي جمعة سؤال الطالب قائلاً: “بتقول عبارة خارج نطاق الزواج، العبارة هذه خاطئة، كون أن ولد يكلم بنت طب ما المجتمع كله بيكلم، كلمة علاقة في اللغة معناها أن هناك لقاء، وهناك بسمة بين الطرفين وهناك سلام وبعد السلام تبقى قبلة”. ورد الطالب: “لا محصلش القبلة”، فيجيب جمعة: “تبقى مش علاقة”.

أضاف جمعة: “علاقة دي معناها اتفقوا أن هما يهربوا من أهاليهم عشان يتجوزوا، ودا يعني الماحي في جميع النواحي، ليس معهم مهر أو شبكة أو شقة أو نفقة، ولا هم مستعدين لهذا العفاف الذي يحدث بعد الزواج”، حسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

أضاف مفتي مصر السابق: “إذا كانت هناك نيات موجودة كاستدراج يبقى حرام، لا يسمى عفاف، لكن لو كان هناك الأسئلة بين الطرفين مثال: زميلتي أخذت منها الكراسة، المحاضرات، وبدأت تشتكيلي بعض الأحوال التي تمر بها بين أسرتها، فهذا يعتبر عبر التاريخ كان بيحصل، لكن كان أساسه العفاف”.

فيما سأل الطالب مفتي الجمهورية السابق خلال حديثه: “ينفع أحب البنت وأكلمها وأحجزها عشان لما نكبر أتجوزها؟”. رد جمعة: “ينفع أنك تحب وينفع أنك تحب الخلق كلهم، وماشي ينفع أنك تكلمها وتحجزها”.

كما قال جمعة: “هو القضية في منتهى البساطة، هل هناك عفاف ولا مفيش عفاف؟”. واختتم إجابة السؤال قائلاً: ليه بيقولك أن اللي بيحب خايف عليه أنه يستدرج، لكن لو هو ملتفت لنفسه واضح في ذهنه يبقى ماشي، لو نتفرض أن العفاف بدأ يهتز تقوم منسحب فوراً”.

تفاصيل برنامج علي جمعة

وسائل إعلام مصرية أشارت إلى أن برنامج “نور الدين”، يعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

البرنامج يظهر الأسئلة التي ترد للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، ودوماً ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة، من أمثلة: أين الله؟ لماذا لا نراه؟ وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة.

حيث رد علي جمعة على سؤال موجه من أحد الأطفال، يقول فيه: هل الاحتفال بالكريسماس حلال أم حرام؟ وأجابه على هذا السؤال.

قال علي جمعة: “إن الاحتفال بالكريسماس قد يقصد به الاحتفال بالعام الجديد، أو الاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام”، منوهاً إلى أن “ميلاد المسيح معجزة، والقرآن أقر بهذه المعجزة، وأن السؤال إذا قصد به الاحتفال بالكريسماس بسبب ميلاد المسيح، فنعم يجوز الاحتفال به؛ لأنّه يجوز الاحتفال بالأنبياء، والنبي محمد دخل المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم نجّى الله فيه موسى من فرعون، قال النبي: “نحن أولى بموسى”، فصامه وأمر أصحابه أن يصوموه”.

المسلمون فقط من سيدخلون الجنة؟

تضمنت الحلقة الأولى سؤالاً من طفلة للدكتور علي جمعة قائلة: “فيه ديانات أخرى غير ديانة الإسلام زى المسيحية، ولها رسل مثل سيدنا عيسى وكتب من السماء.. ليه المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة؟”.

رد عليها الدكتور علي قائلاً: “مين قالك إن المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة بس؟ دى معلومة مغلوطة، لأن ربنا قال غير كده.. ربنا قال: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). يبقى الآية واضحة جداً، أن الدين عند الله الإسلام، وكله اسمه إسلام عندنا”.